شكرا لبحثكم عن خبر بعد تشييع جثمان سمير غانم.. نجمات الفن يظهرن في حفلي زفاف (فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثار ظهور عدد من نجمات الفن في حفلي زفاف بالجونة والتجمع الخامس، مساء أمس الجمعة- انتقادات كبيرة؛ وذلك بعد مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان سمير غانم إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وظهرت الفنانات ياسمين صبري ونيللي كريم والراقصة جوهرة ويسرا وهي ترقص مع الفنان عمرو دياب على أغنية "نور العين" بحفل الزفاف الذي أقيم في الجونة. بينما ظهرت أخريات في حفل زفاف آخر بالتجمع الخامس أحياه راغب علامة، ونانسي عجرم.

ومن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحدث:

- "آه ما هو واجب برضه نعزي ونفرح".

- "أحس... عادي كل الناس كدا". - "كان المفروض يتأجل احتراماً للراحل سمير غانم الله يرحمه". -"الصبح نعيط على سمير وبالليل نرقص مع عمرو".

رحل الفنان سمير غانم الخميس، وشيعت جنازته، أمس الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وكان العزاء مقتصرا على المقابر.