تراند اليوم : آخر أخبار المشاهير :: طليق نوال الزغبي للفنانة «هفضحك في مؤتمر صحفي»

لبنان - الخليج 365

هدد ايلى ديب طليقته النجمة اللبنانية نوال الزغبى بعدم الإفصاح عن تفاصيل موضوع انفصالهم، أو الحديث عن ابنتها تيا، في أي لقاء تليفزيونى، وإلا سيفضحها من خلال مؤتمر صحفى.





وعلى الرغم أن النجمة اللبنانية حريصة على الحياد في كلامها عن زوجها السابق في البرامج التليفزيونية التي تظهر من خلالها، إلا أن طليقها ما زال يطاردها من حين إلى آخر.

وكتب ايلى ديب زوج نوال الزغبى السابق عبر صفحته على فيس بوك «اليوم المغنية عندها مقابلة تليفزيونية بتمنى ما بقا تجيب سيرة حياتنا الشخصية سواء بالمباشر أو غير مباشر يعني تنسى انو انا وبنتي تيا موجودين على هالكوكب والا هالمرة مؤتمر صحفي أنا وبنتي تيا بالإضافة لحلقة تليفزيونية مع أحد كبار الإعلاميين يلي صرت معتذر منو اكتر من عشر مرات وبالوثائق متل العادة».

وأضاف «طبعا كلكن بتتذكرو حلقتي مع زافين على تليفزيون المستقبل سنة ٢٠٠٩ كيف قلبت كل المقاييس، ميشان هيك وبكل محبة (ما بقا تسمحي لحدا يفتح معك موضوع حياتنا الشخصية يلي هيي مش ملكك وحدك، هيدي كمان ملكي وملك بنتي وقد أعذر من أنذر».

ونشر أيضًا ديب صورة من بيان القيد العائلى وعلق عليها «خلينا كلنا نحضر الحلقة ونراقب حضور وتصرفات الذهبية وبتمنى يكونوا بيليقو بعمرها وب لقبها ك ذهبية (من قلبي عم قول) وانشالله ما تتعرضلي لا بالمباشر ولا بغير المباشر على امل انو هيك نكون فتحنا صفحة جديدة وفهمت انو يلي كانت عم تعملو غلط بحق العيلة ككل».