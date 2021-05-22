تراند اليوم : مخالفة مالية بقيمة 500 شيكل بسبب 'حك قدمه'

تلقى سائق مركبة مخالفة مالية بقيمة 500 شيكل اسرائيلي بسبب قيامه بحك قدمه اثناء توقفه على إشارة المرور ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام اسرائيلية.

وقالت تلك الوسائل الاعلامية ان سائق مركبة يبلغ من العمر 32 عاما تلقى مخالفة مالية بقيمة 500 شيكل من قبل أحد افراد الشرطة الاسرائيلية السرية ، بعد ان ضبطه يقوم بحك قدمه عندما توقف بالشارع وكانت إشارة المرور حمراء.

وكتب الشرطي في المخالفة :"ان السائق قاد سيارته بدون انتباه وحذر بذلك عندما لم ينظر امامه في السيارة، وان السائق نظر عدة مرات الى الاسفل، وعندما تحوّلت الاشارة الضوئية الى خضراء بقي متوقفًا لأنه لم يكن ينظر امامه، وسيارات اخرى اطلقت صافراتها".

وأوضحت ان ذلك يأتي في إطار التعليمات الجديدة للشرطة الصارمة التي تمنع تحويل نظر السائق عن الشارع.