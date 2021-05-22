تراند اليوم : لأول مرة في العالم.. أداة للإنتحار دون ألم

عرض معرض الجنازات بأمستردام أداة والمسماة "ساركو" للذين يريدون مغادرة الحياة بشكل طوعي "انتحارا".

واخترع الجهاز "ساركو" في هولندا، من قبل المصمم الهولندي ألكسندر بانينك والناشط الأسترالي فيليب نيتشكه، اللذين دافعا لسنوات طويلة لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم. كما جاء على موقع "europe".

وأكد المخترعون أن الجهاز يسمح لجميع الراغبين بمغادرة الحياة بأن يغادروا دون ألم.

وتابع نيتشكه:"سيشعر المغادر بدوار بسيطة، بعدها بسرعة سيفقد الوعي ثم يموت".

تقديم النموذج التجريبي في المعرض، في حين أن نموذج العمل سيكون جاهزا بحلول نهاية هذا العام.