تراند اليوم : خبر سعيد لكوكب الأرض

اكتشف خبراء إنزيم، يساهم في حل أزمة التلوث العالمية، حيث يتم استهلاك قرابة 13 مليار قارورة بلاستيكية سنويا، ولا يتم إعادة تدوير سوى 10 مليارات منها، فيما تبقي حوالي ثلاثة مليارات قارورة بلاستيكية في النفايات.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان"، أن هذا الاكتشاف يسهل تحلل البلاستيك في غضون أيام، ويساهم في حل أزمة التلوث العالمية.

وتصنع القوارير البلاستيكية من مادة تدعى "PET"، وهو نوع من البلاستيك القوي يكون من الصعب تحلله، إلا أن الإنزيم المستكشف يسهل من تحلله في غضون أيام.

وطالب خبراء البيئة بضرورة تقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات، والتي تحتاج آلاف السنين حتى تتحلل.