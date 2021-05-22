تراند اليوم : أول عرض أزياء "علني" بجدة السعودية

تشهد مدينة جدة، شرقي السعودية، اليوم الخميس، عرض أزياء نسائي علني، هو الأول من نوعه في البلاد.

ويقام العرض في فندق جدة هيلتون، ضمن فعاليات "المعرض السعودي الدولى التاسع عشر للأعراس"، الذى تدشنه الأميرة موضي بنت ناصر آل سعود، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وتعليقًا على افتتاح العرض بجدة، تقول مصممة الأزياء السعودية غدير أفغاني، إن "المرأة السعودية تنشد ممارسة عملها بحرية كاملة، حيث كانت تقام عروض الأزياء بشكل غير علني، في السابق، وهو ما انتفى حاليًا، وأصبح معلنًا".

وأضافت أفغاني، للأناضول، أن عالم الموضة والأزياء يمس المرأة بشكل أساسي، وهو ما دفعنا إلى تدشين أعمالنا خارج السعودية، إلا أنه حاليًا، ستتغير وجهتنا لداخل المملكة بعدما ثبتت أقدامنا وطرقنا باب العالمية.

وقالت أفغاني "من الأسباب التي دفعتنا إلى تدشين عروض الأزياء خارج المملكة، هي المنع المتكرر، حتى لو حصلنا على التصاريح اللازمة، فإننا نفاجأ بالمنع في آخر لحظة".

العاصمة الفرنسية باريس كانت من الأماكن التي أطلقت أفغاني فيها فعاليات وعروض أزياء، بالإضافة لدبي والشارقة ودول أخرى.

وتوقعت دارين كبوش، مديرة المعرض، أن تكون النسخة الحالية هى الأكثر نجاحًا وزخمًا بين جميع نسخ المعرض الذي يعد الأعرق فى منطقة الشرق الأوسط، الذي يقترب من إكمال عقده الثاني، حسب عكاظ.

ووصفت كبوش سوق الأعراس السعودي أنه من أكثر الأسواق غنى وثراء في العالم، حيث تقام الأعراس التقليدية والتي يخصص لها مصاريف ضخمة من قبل المقبلين على الزواج.

وتستمر فعاليات المعرض ثلاثة أيام، بمشاركة 160 شركة محلية وعالمية تتنافس على تقديم آخر المبتكرات والتجهيزات فى عالم الأزياء والجمال والديكور والمجوهرات وكل ما يخص مستلزمات العرائس.

ويشهد المعرض فى نسخته الجديدة إبداعات ''ملتقى المصممات السعوديات''، والذى يقدّم سبعة عروض أزياء يوميًا.

ويهدف العرض أن تكون فعالياته هي الأولى والأرقى من نوعها فى عروس البحر الأحمر، بأيادي سعودية 100%.