تراند اليوم : فيديو.. قفز من الطابق 24 ولم تفتح مظلته وما حدث له أصاب الجميع بالصدمة

لحظات مذهلة شهدتها مدينة استكهولم السويدية، عندما قفز أحد هواة رياضة القفز بالمظلات من فوق مبنى يرتفع 24 طابقًا في السويد، لكن مظلته لم تفتح، وهو ما أصاب كل مشاهديه وأصدقائه بالصدمة، خصوصًا لحظة ارتطامه القوي بالأرض.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الحادث وقع في العاصمة السويدية استكهولم يوم السبت الماضي، أمام مجموعة من هواة القفز من الأعالي بالمظلات وبعض الأصدقاء، حين صعد أحد هواة القفز فوق سطح مبنى مكون من 24 طابقًا، ويبلغ ارتفاعه 75 مترًا.

وفي اللحظة التي كان الجميع يلتقط الصور والفيديوهات حدث آخر ما يتمناه القافز ومشاهدوه، فلم تفتح المظلة، ليهبط بسرعة كبيرة ويرتطم بالأرض بشدة.

ونقلت " الديلي ميل" عن صحيفة " داجن نيهيتر" السويدية، أن أصدقاء القافز قاموا بنقله إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياته.

وقالت الشرطة، إن رياضة القفز بالمظلات مسموح بها، والمبنى حاصل على ترخيص بالقفز.