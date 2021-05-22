تراند اليوم : تغريدة كايلي جينر تفقد سناب شات 1.3 مليار دولار

يبدو أن التعديلات التي أدخلها تطبيق #سناب_شات للتواصل الاجتماعي، لم تعجب، #كايلي_جينر نجمة تلفزيون الواقع الأميركية الشهيرة التي ملأت أخبارها مطلع الشهر الحالي الدنيا بعد أن وضعت طفلتها، ولم يكن أحد يعلم بحملها.

وفي مصادفة غريبة، لم تمض 24 ساعة على تغريدة الاستياء تلك، حتى خسرت أسهم الشركة في البورصة 1.3 مليار دولار من قيمتها وكانت جينر، وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، أعلنت في تغريدة على حسابها على تويتر توقفها عن استخدام التطبيق.

وغردت على حسابها الذي يتابعه 24.5 مليون شخص، يوم الأربعاء، قائلة: "هل هناك شخص آخر لم يعد يستخدم سناب شات؟ أم أنا فقط التي توقفت عن استخدامه.. محزن جداً"

لكن تلك التغريدة الملحقة، لم تشفع للتطبيق، الذي سجل خسائر كبيرة إثر التغييرات والتعديلات التي أدخلها مؤخراً، والتي تجسد أبرزها بفصل حسابات الأصدقاء مثلاً عن حسابات المشاهير.

يذكر أن كايلي كانت أعلنت في الرابع من فبراير، أنها ومغني الراب ترافيس سكوت رزقا بطفلة بعد أشهر من الشائعات التي أحاطت بحملها.

وقالت جينر التي تبلغ من العمر 20 عاماً في منشور على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي إن "طفلتها الجميلة السليمة" ستورمي، ولدت في أول فبراير، معتذرة لجمهورها عن إبقاء حملها سرا.