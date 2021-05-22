تراند اليوم : علماء: الشعاب المرجانية تبدأ بالتحلل قبل نهاية القرن

قال علماء إن الشعاب المرجانية قد تبدأ في التحلل قبل عام 2100 نتيجة ما يسببه تغير المناخ بفعل النشاط البشري من حموضة في المحيطات.

وتهدد الحموضة الترسبات التي تمثل المقومات الأساسية للشعاب التي تواجه مخاطر أخرى تتمثل في درجات الحرارة والتلوث والإفراط في صيد الأسماك.

وكتب فريق يقوده علماء من أستراليا في دورية "ساينس" الأميركية أمس الخميس "ستنتقل الشعاب المرجانية إلى مرحلة التحلل الصافي قبل نهاية القرن". ويعني مصطلح "التحلل الصافي" أن يزيد ما تفقده الشعاب على ما تكتسبه من نمو المرجان.

وأفاد الباحثون بأن ثاني أكسيد الكربون -الغاز الأساسي المسبب للاحتباس الحراري- يشكل حمضا ضعيفا في المياه يهدد بتحلل رواسب الشعاب المكونة من جزيئات مكسورة من المرجان وهياكل كربونية أخرى تتشكل من بقايا كائنات حية تراكمت على مر آلاف السنين.

وقالت الدراسة إن الرواسب أكثر عرضة للتأثر بحموضة المياه بعشر مرات، مقارنة بالحيوانات المرجانية الصغيرة التي تمتص أيضا المواد الكيميائية مباشرة من الماء لتبني الهياكل الحجرية التي تشكل الشعاب.

وأضافت أنه "ليس معروفا هل ستتآكل الشعب المرجانية بأكملها فور وصول الرواسب إلى حالة التحلل الصافي أم لا"، وهل ستتعرض "لدمار كارثي" أم لمجرد تآكل بطيء.

وبدأت الرواسب في بعض الشعاب بالتحلل فعلا، مثل رواسب شعاب "كان أوهي" في هاواي، متأثرة أيضا بمصادر تلوث أخرى.