تراند اليوم : قيامة ارطغرل 107 :: قيامة ارطغرل الحلقة 107 موقع النور الحلقة 107 قيامة ارطغرل الحلقة 107 : إسلام أريس

قيامة ارطغرل 107 :: قيامة ارطغرل الحلقة 107 موقع النور الحلقة 107 قيامة ارطغرل الحلقة 107 : في أحداث الحلقة 107 قيامة ارطغرل يصدم آريس من إطلاق سراحه من قبل أرطغرل، بعد أن تركه رفاقه ومقاتلوه يقع في الأسر ولم يهُبّوا لنجدته. غادر آريس قونيا على الحصان الذي منحه إياه أرطغرل، ولكن الأمير سعد الدين أرسل وراءه أربعة من الفرسان لقتله. تمكّن الفرسان من أريس وأصابوا رجله فسقط أرضًا، ومرة أخرى جاء أرطغرل لإنقاذ آريس من أيدي فرسان سعد الدين الذي رآه أرطغرل خائنًا يجب قتله.

ازدادت دهشة وصدمة آريس الذي كان قد شاهد الشيخ ابن العربي في المنام في الليلة الماضية، وسأل أرطغرل عن سبب إنقاذه له بعد أن خطف ابنه ونصب الفخاخ له ولفرسانه، فأجابه أرطغرل بأن هذا ما يوجبه عليه دينه وهو الوفاء بالعهد.

وفي هذه اللحظة قال آريس: "ما تقوم به يعني أنك رجل جدير بأن لا يقف الناس في مواجهتك ولكن إلى جانبك، وأن تقوم بهذا وفقًا لما يأمرك به دينك وليس نتيجة غضب أو عواطف يعني أن دينك دين حق... قل لي كيف أدخل في دينك."

فجأة تحوّلت شخصية القائد الفرنجي الذي كان يحيك المكائد ويواجه المسلمين ممثلين بأرطغرل وقبيلته والقبائل التركية والدولتين السلجوقية والأيوبية، إلى فارس راغب بدخول الإسلام، وهو لا شك تحول كبير في مسار المسلسل من الواضح أنه سينعكس على الحلقات المقبلة.

ونشير إلى أن آريس هو "تكفور" (أي قائد) قلعة "قاراجاحصار"، ومنذ توليه حكمها وهو يصارع للتخلص من الترك الموجودين على اﻷراضي المجاورة له والقضاء عليهم وعلى رأسهم قائدهم أرطغرل.

كان يعاونه بذلك الأمير سعد الدين، الذي باع دينه ودولته مقابل الذهب من الصليبيين والوعود بتقديم الدعم السياسي له إذا تولى الحكم، وجعل القضاء على ارطغرل من أهم أهدافه، ووشى بأرطغرل عدة مرات منها إيصاله خبر ذهابه مع محاربيه إلى القتال، فنصب آريس ورجاله فخا ﻷرطغرل للقضاء عليه، وظنوا أنهم نجحوا بذلك.

كما تعاون آريس وسعد الدين على شراء الخان من قبيلة الكايي التي ينتمي إليها أرطغرل، فتحايلوا عند غيابه على أخيه دوندار ﻹقناعه بالبيع، إلا أن أرطغرل يظهر في اللحظات الأخيرة لإتمام البيع ويمزّق عقد الشراء ويفشل مخططهما. كما يخطف آريس ابن أرطغرل غوندوز، ويتمكن أرطغرل من إنقاذه الذي يتسبب رغم صغر سنه بإصابة عين آريس وفقده إياها.

وقبل سقوط قلعة قاراجاحصار كانت آخر الضربات التي أوقعها آريس بأرطغرل فخّ نصبه قائده "تيتان" لمحاربي أرطغرل بقيادة "سامسا ألب" الذين كانوا يبنون منجنيقات للإغارة على القلعة. يقضي تيتان ومحاربوه على مقاتلي أرطغرل ويحتفل آريس بهذا النصر.

يتمكن أرطغرل لاحقًا من التسلل للقلعة عبر ممر سري بالتعاون مع جاسوسه هناك "أضسز" في مفاجأة كبرى لآريس، ويحتدم القتال بين الطرفين، ويستولي ارطغرل على القلعة.

يختبئ تيتان وآريس في أحد الكهوف ويرسلان قائدًا صليبيًا يطالب أرطغرل بتسليم القلعة، فيامر أرطغرل أضسز بتتبع أثر القائد، فيقتل أضسز، وينصب آريس كمينًا ﻷرطغرل. يتسلل آريس مختبئا داخل سلة مع رجاله المتخفين بهيئة تجار، ويقدمون هدية ﻷرطغرل، جثة أضسز ويظهر آريس إلا أنّه يقع في قبضة أرطغرل الذي يقتل كل رجاله.

مؤامرات في قصر السلطان

يتآمر الأمير سعد الدين على قتل "نظام الدين" أهم أمراء السلطان علاء الدين كيكوبات في قونيا. يوهم سعد الدين السلطان بأن نظام الدين حاك مؤامرات لقتله ويزيف رسالة من الصليبيين إلى نظام الملك ويدسّها في غرفته. وفي النهاية يبدو سعد الدين بمظهر المنقذ للسلطان من غدر نظام الدين.

في هذه الأثناء يأتي أرطغرل إلى قونيا ومعه آريس الذي يشهد بتعاون سعد الدين معه، ويأمر السلطان بإعدامه، و عند وضع السيف على رقبته تنقذه زوجة السلطان بحجة التأكد والتحقق.