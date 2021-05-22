تراند اليوم : ارطغرل 108 : موقع النور ارطغرل الحلقة 108 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 : السلطان علاء الدين في خطر

متابعات/الخليج 365/في الحلقه 108 قيامة ارطغرل تعود حليمة الى القبيلة، وسيعلم ارطغرل ان السلطان علاء الدين في خطر وسيحاول الذهاب اليه،ويتم القبض على ارطغرل من قبل عزيز بامر من السلطان علاء الدين او السلطانه ماهبري واتهامه بقتل جنود سلاجقه وسيتم اتهامه بالخيانه وسيحاول تبرئة نفسه.

الحلقات القادمة للاسف ستبين موت السلطان علاء الدين هنالك احتمال ان ولي العهد السلطان غياث الدين هوا من سينقذ ارطغرل وبهذا سيقف ارطغرل معه وستكون نهاية الخونة سعد الدين مع السلطانه ماهبري.

حفصه وما جرى لها هنالك هنالك امرين /موت جنين الذي في حفصه وبهذا سيتسبب في صراع كبير بين بامسي وتورغورت،عدم موت الجنين وسترجع الامور لمحورها الطبيعي، هوا ان توغروت واصليهان وبامسي وحفصه وارتوك سيشكو ان يوجد بينهم خائن وسيشتبهوا بماريا.