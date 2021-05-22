تراند اليوم : الإطاحة بمعلم دخل في صراع عنيف مع طالب على قطعة شوكولاتة

وثق معلم أمريكي في ولاية نورث كارولينا شريط فيديو لحظة اعتدائه العنيف على طالب، فكان رد المدرسة عليه بفصله من عمله.

ووفقا لما ذكرته سكاي نيوز فقد أوردت قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم أن الطالب البالغ من العمر (12 عاما)، دخل في مشادة مع المعلم الذي انتزع منه قطعة شوكولاتة.

فيما قال الطالب إنه حاول استرداد قطعة الشوكولاتة بعد نهاية الحصة الدراسية، لكن المعلم أبعده عنها ثم رماه بقسوة على الأرض.

ونشرت والدة الطالب الفيديو، وقالت فيه إنها تريد "تحقيق العدالة" لابنها.

بدوره علق مدير المدرسة قائلا إن سلوك المدرس ضد الطالب غير مقبول، مشيرا إلى أنه أبلغ سلطات إنفاذ القانون بالأمر، وفصل المعلم من وظيفته.