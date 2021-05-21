تراند اليوم : ريال مدريد يرد على أنباء ارتباطه بضم نيمار في بيان رسمي

نفى ريال مدريد في بيان رسمي ما تردد مؤخرا حول تقدمه بعرض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يطلب فيه ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

النادي : باريس سان جيرمان

ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:

في ضوء المعلومات التي بثها التليفزيون الإسباني حول تقدم ريال مدريد بعرض لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار نود أن نوضح أن تلك المعلومات غير حقيقية على الإطلاق.

ريال مدريد لم يقدم أي عرض سواء لباريس سان جيرمان أو للاعب.

ويشعر ريال مدريد بالاندهاش من التليفزيون الإسباني الذي اختار بث معلومات خاطئة تماما بدلا من التواصل مع أي من الأطراف المعنية التي كان من الممكن نفيها بسهولة.

وكان هيئة الإذاعة التليفزيونة الإسبانية زعمت أن ريال مدريد تقدم بعرض لسان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 310 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن "عدم رد باريس سان جيرمان حتى الآن على عرض ريال مدريد إلا أن المعلومات تشير بأن المفاوضات قد تؤتي ثمارها".

جدير بالذكر أن نيمار هو أغلى لاعب في العالم بعدما انضم لسان جيرمان الصيف الماضي من برشلونة مقابل 222 مليون قيمة الشرط الجزائي في تعاقده آنذاك.