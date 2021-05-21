تراند اليوم : زوجة الجزار الخائنة تعترف: "حرمنى من الحنان فبحثت عن غيره"

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حبس جزار، وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعنها وعشيقها، وحبس الزوجة بتهمة الزنا.

وأدلت الزوجة الخائنة باعترافات تفصيلية أمام فهد مجدى، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، حيث قالت إنها افتقدت حنان زوجها واهتمامه به وتركه لها لفترات كبيرة دون مراعاتها، فاتجهت للبحث عن هذا الاهتمام بعيدًا عندما تعرفت عل مراهق عمره 17 عامًا، ومارست معه الرذيلة أكثر من مرة .

وأضافت الزوجة الخائنة أنه يوم الواقعة كانت على علم بغياب زوجها يومي الخميس والجمعة، مما دفعها لاستقبال عشيقها المراهق صباح الجمعة، ولكن الزوج عاد مبكرًا مما دفعها لإخفاء العشيق في دولاب حجرة النوم، وعثر الزوج عليه مختفيًا بملابسه الداخلية .

وأوضحت أنها بدأت تبرر له تواجده في المنزل بحجة تنزيل تطبيقات على الهاتف المحمول مثل «الفيس والواتس آب» لكنه لم يقتنع فتوجه زوجها إلى المطبخ وأحضر "سكين" وانهال عيلهما طعنا حتى تجمع الأهالي وأنقذوه من يديه، وتم نقلهما لمستشفى المقطم لتلقى العلاج.

ومن جانبه، قال الزوج المتهم: «عدت للمنزل يوم الجمعة من العمل ، وبعدها دخلت إلى غرفة النوم وجدت بابها مغلقًا»، مشيرًا إلى أنه لم يشك في الأمر وتحدث إلى زوجته بشكل طبيعي، إلا أنه أثناء فتح الدولاب لتبديل ملابسه فوجئ بوجود عشيق زوجته عاريًا داخل الدولاب.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام للنيابات، السبت، أمرت بحجز جزار 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث حول واقعة تعديه على زوجته وآخر بسلاح أبيض وتمزيق جسدهما بالأسمرات.

وانتقلت النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال زوجة المتهم عقب تحسن حالتها الصحية، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه الآخر تبين أنه مازال في حالة حرجة ويتلقى العلاج ولا يمكن استجوابه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.