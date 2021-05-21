تراند اليوم : دراسة تكشف عن مركب طبيعى لمنع زيادة الوزن.. كل توت وبصل وتفاح

زيادة الوزن من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، وتتعد الطرق للتغلب عليها، ومؤخرًا توصلت دراسة إلى مركب طبيعى فى الخضراوات والفاكهة يقلل الوزن.كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "الجارديان" البريطانية، عن مركب طبيعى يتواجد فى الخضراوات والفاكهة ويساعد فى منع زيادة الوزن مرة أخرى.

ووجدت الدراسة أن التوت والتفاح والبصل من الفاكهة والخضراوات التى تحوى مستويات عالية من مركب الفلافونويد الذى يمنع زيادة الوزن.

وفحص تابع الباحثون فى الدراسة 124 ألفًا و86 رجلاً وسيدة بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 24 سنة، وتوصلوا إلى أن تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات التى تحوى مركبات الفلافونويد أفرز أشخاصًا وزنهم قليل ولاحظوا انخفاضًا كبيرًا فى زيادة وزنهم.

وأشار التقرير أن مركبات الفلافونويد من العناصر النباتية الموجودة فى الأطعمة المختلفة والمشروبات بما فى ذلك الشاى والشيكولاتة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة ويعتقد أنها تساعد فى منع تلف الخلايا.

وقال باحثون من جامعتى هارفارد وإيست إنجليا إن للأطعمة والمشروبات التى تحوى الفلافونويد، القدرة على منع السمنة والمشاكل المرتبطة بها.

وأشار البروفيسور أدين كاسيدىمن جامعة إيست أنجليا، إلى وجود الكثير من فوائد مجموعة الفلافونويد لصحة القلب والأوعية الدموية والسكر، ويعتقد أن الفئات الفرعية المختلفة للفلافونويد لها تأثيرات أخرى مختلفة.

وأوضح التقرير أن الكثير من الأشخاص عندما يتبعون نظامًا غذائيًا، يجب عليهم أن يفعلوا شيئًا جذريًا، وهو المحافظة على الوزن خاصة فى منتصف العمر، حيث ترتبط زيادة الوزن بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.