تراند اليوم : دراسة: هكذا يمكن للنساء التقليل من الإصابة بسرطان الثدي

كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد “جوستاف روسي” بفرنسا، ونشرت نتائجها المجلة الدولية للسرطان مؤخرًا عن أن نصف حالات الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث مرتبطة بعوامل سلوكية، منها سوء التغذية واستهلاك الكحول وزيادة الوزن.

وأظهرت الأبحاث في الدراسة التي نشرها أيضا الموقع الإلكتروني الماليزي “Malay mail” أن أكثر من نصف الحالات التي تم تشخيصها بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، كان يمكن تفاديها بتغيير السلوك في هذه المرحلة من عمر السيدات.

وأثبتت الدراسة أن النساء بعد سن اليأس بإمكانهن أن يقللن من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 50%، عن طريق اتباعهن نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا، والتقليل من تناول الكحول والحفاظ على وزن مثالي بأن يكون مؤشر كتلة الجسم مسأوي أو أقل من 25 كيلو جراما.

ووجد فريق من الباحثين في المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية (INSERM) بفرنسا، أن السلوكيات تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وبمعنى آخر النساء بإمكانهن أن يقللن من فرصة إصابتهن بالمرض باتباع نمط حياتي مناسب في هذه المرحلة من حياتهن .