تراند اليوم : طبق الكوردون بلو باللانشون والجبن وتشيكن ناجتس وسلطة المكرونة

هل تحبين تناول الكوردون بلو؟ فما رأيكِ بإعداده بنفسك فى المنزل؟إذا اليكِ هذه الوصفة البسيطة واللذيذة.



المكونات والمقادير للكوردون بلو:

كوب دقيق

2 حبة بصلة كبيرة

كيلو صدور فراخ مخلية

ملعقة كبيرة خل

3 ليمونات

ملح وفلفل

2 ثمرة فلفل رومي مفروم

ملعقة صغيرة قرفة

خلة الأسنان

2 بيضة

2 كوب بقسماط مطحون

كمية كبيرة من الزيت للقلي



المكونات والمقادير للحشو:

1/ 8 كيلو لانشون

1/ 8 كيلو جبنة شيدر

1/ 8 كيلو زيتون مقطع

طريقة التحضير:

- لتحضير التتبيلة يفرم البصل جيداً ويعصر، ثم نأخذ العصير الخاص به، لإستخدامه في التتبيلة.

- يوضع ماء البصل في طبق غويط، ثم يضاف إليه الملح والفلفل والخل وعصير الليمون والفلفل الرومي والقرفة، ويقلبوا جميعا.

- توضع صدور الفراخ في التتبيلة ويتركوا لمدة ساعتين.

- يتم حشو صدور الفراخ عن طريق فرد قطعة الفراخ، ووضع شريحة من الجبن الشيدر عليها، ثم شريحة اللانشون، وقطعة من الزيتون.

- تلف صدور الفراخ على الحشو وتغلق جيداً، وتحكم بغلق الجوانب المفتوحة بخلة الأسنان.

-يوضع على صدور الفراخ القليل من الملح والفلفل.

-يتم تسخين الزيت على درجة عالية وتحضيره للقلى.

- تقلب صدور الفراخ في البيض والبقسماط.

- بعد تسخين الزيت يتم وضع صدور الفراخ أو الكوردون بلو فى الزيت، ثم تقليل درجة حرارة النار الى الدرجة الهادئة، إلى أن تحمر وجهها، ويتم تقليب الكوردن بلو على الوجهين أثناء القلى.

- بعد تمام النضج تطفئ النار ويتم وضع قطع الكوردون بلو على المنشفة لإمتصاص الزيت وبالهنا والشفا.