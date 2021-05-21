تراند اليوم : طبق الكوردون بلو باللانشون والجبن وتشيكن ناجتس وسلطة المكرونة

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إذا اليكِ هذه الوصفة البسيطة واللذيذة.
المكونات والمقادير للكوردون بلو:
كوب دقيق
2 حبة بصلة كبيرة
كيلو صدور فراخ مخلية
ملعقة كبيرة خل
3 ليمونات
ملح وفلفل
2 ثمرة فلفل رومي مفروم
ملعقة صغيرة قرفة
خلة الأسنان
2 بيضة
2 كوب بقسماط مطحون
كمية كبيرة من الزيت للقلي
المكونات والمقادير للحشو:
1/ 8 كيلو لانشون
1/ 8 كيلو جبنة شيدر
1/ 8 كيلو زيتون مقطع
طريقة التحضير:
- لتحضير التتبيلة يفرم البصل جيداً ويعصر، ثم نأخذ العصير الخاص به، لإستخدامه في التتبيلة.
- يوضع ماء البصل في طبق غويط، ثم يضاف إليه الملح والفلفل والخل وعصير الليمون والفلفل الرومي والقرفة، ويقلبوا جميعا.
- توضع صدور الفراخ في التتبيلة ويتركوا لمدة ساعتين.
- يتم حشو صدور الفراخ عن طريق فرد قطعة الفراخ، ووضع شريحة من الجبن الشيدر عليها، ثم شريحة اللانشون، وقطعة من الزيتون.
- تلف صدور الفراخ على الحشو وتغلق جيداً، وتحكم بغلق الجوانب المفتوحة بخلة الأسنان.
-يوضع على صدور الفراخ القليل من الملح والفلفل.
-يتم تسخين الزيت على درجة عالية وتحضيره للقلى.
- تقلب صدور الفراخ في البيض والبقسماط.
- بعد تسخين الزيت يتم وضع صدور الفراخ أو الكوردون بلو فى الزيت، ثم تقليل درجة حرارة النار الى الدرجة الهادئة، إلى أن تحمر وجهها، ويتم تقليب الكوردن بلو على الوجهين أثناء القلى.
- بعد تمام النضج تطفئ النار ويتم وضع قطع الكوردون بلو على المنشفة لإمتصاص الزيت وبالهنا والشفا.
تشيكن ناجتس من الوجبات السريعة والمحببة للأطفال والكبار و التي تحتوي على قيمة غذائية عالية ويمكن تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وسريعة.
لعمل تشيكن ناجتس ستحتاجين إلى:
1/2 كيلو صدور دجاج مخلية.
ملعقتين دقيق.
بيضة مخفوقة.
بصلة صغيرة مفرومة.
3 فصوص ثوم مفروم ناعم.
ملح و فلفل اسود (حسب الرغبة)
بودرة ثوم وبصل حسب الرغبة.
زيت للقلي.
للتغليف:
بقسماط ناعم.
دقيق.
بيضتين.
الطريقة:
تخلط المقادير وتوضع في الكبة وتفرم جيداً.
تشكل حسب الرغبة على هيئة دوائر أو باستخدام قوالب البسكويت يمكن عمل أشكال محببة للأطفال.
تترك الناجتس في الثلاجة لمدة 1/2 ساعة.
توضع الناجتس في الدقيق أولاً ثم البيض ثم البقسماط.
يسخن الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة متوسطة.
تقلى الناجتس حتى يصبح لونها ذهبي وترفع وتقدم مع بطاطس وكاتشب أو حسب الرغبة. ويمكن حفظها في الفريزر وقليها عندالحاجة.
طريقة عمل سلطة المكرونة
المقادير :
مكرونة مسلوقة
زيتون اسود شرائح
طماطم صغيرة (شيري)
فلفل اخضر
فلفل احمر بارد
ذرة مطبوخة
خس مفروم
مرتديلا
جبن شيدر
الصلصة
2 ملعقة طعام مايونيز
علبة زبادي صغيرة
ملعقة صغيرة مسطردة
ملعقة كبيرة كتشب
فلفل اسود مطحون
ملح
طريقة التحضير :
نقطع الطماطم الى أنصاف أو يمكنك استخدام طماطم عادية اذا لم تتوفر الطماطم الشيري.
نقطع الفلفل الى مكعبات الصغيرة ونفرم الخس الى قطع صغيرة.
نخلط الخضراوات مع الذرة ونملحها بالملح والفلفل.
نقطع المرتديلا والجبن الشيدر الى قطع صغيرة.
نخلط مكونات الصلصة مع بعضها.
نضيف خليط الخضراوات الى المكرونة ونقلب جيدا ثم نضيف المرتديلا والجبن ونقلب برفق.
نغطي المكرونة بالصلصلة مع التقليب الخفيف.
تزين بأوراق الكسبرة الخضراء وتقدم كطبق جانبي أو مقبلات.