تراند اليوم : دراسة: قلة النوم تدفعك لإدمان الـ"فيسبوك"

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن قلة النوم، إضافة إلى التأثيرات المزاجية قد تدفع نحو إدمان "فيسبوك".

وأوضح الباحثون أنه عندما لا نحصل على القسط الكافي من النوم نكون الأكثر عرضة لاحتراف التسلية، وهو ما يدفعنا إلى التواصل عبر "فيسبوك" لساعات طويلة لنصبح مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الأبحاث إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الإنتاجية في جميع أنحاء الحياة، بل ويمكن أن يسبب الحوادث في أماكن العمل وجعل السائقين يغفون على عجلة القيادة.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تشير إلى العلاقة بين قلة ساعات النوم والاتجاه بصورة مباشرة نحو التواصل على مواقع التواصل الاجتماعى بالساعات خاصة "فيسبوك".