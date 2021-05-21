منوعات

تراند اليوم : بيض أنثوي داخل أجساد ذكور أسماك القاروس بسبب التلوث

0 نشر
0 تبليغ

اكتشف فريق علمي من هيئة الحياة البرية والأسماك الأمريكية أن 60 إلى 100% من ذكور أسماك القاروس التي خضعت للفحص، خلال دراسة أجروها، تحمل في منطقة الخصية خلايا بيض أنثوي.

وقال موقع «ناشونال جيوجرافيك» إن العلماء لا يعرفون حتى الآن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة لكنهم يربطون هذا التغير الذي طرأ على أسماك القاروس بالتلوث البيئي بالمواد الكيميائية التي تتسبب في حجز الهرمونات الجنسية.

وخلال العقد الماضي، عثر العلماء على حالات كثيرة لذكور أسماك ذات طابع أنثوي في 37 نوعا مختلفا في شمال أمريكا، وأوروبا، وبقيه بلدان العالم.

ويقول العالم إن اكتشاف مثل تلك الحالات وسط أسماك المحميات الطبيعية التي تتوفر لها حماية كبيرة أمر مثير للقلق لأنه يعني أن التلوث ليس بعيدا حتى عن المحميات الطبيعية الخاضعة للرقابة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا