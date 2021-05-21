تراند اليوم : ارتفاع نسب العلاج من السرطان واصابة الرئة الاكثر شراسة

كشفت دراسة للمعهد الوطني للصحة والسرطان الفرنسي ارتفاع نسب العلاج من السرطان وذكرت ان اصابة الرئة وعنق الرحم اكثر انواع المرض شراسة.

واعطت الدراسة أملا جديدا في الشفاء من مرض السرطان واستمرار المرضي على قيد الحياه لاكثر من 5 سنوات بعد الدراسة التي أجريت في الفترة من 1989 حتى 2010 على أكثر من 535 ألف حالة مريض مصابون بحوالي 53 نوعا من أنواع السرطانات ومنها سرطان البروستاتا والثدي والقولون والكبد والرئة المريء والبلعوم.

وأشارت الدراسة إلى أن 72 % من الرجال الذين أصيبوا بسرطان البروستاتا وتم علاجهم في الفترة من 1989 حتى 1993 ما زالوا على قيد الحياة وارتفعت نسبة الشفاء إلى 94 % للذين تم علاجهم في الفترة من 2005 حتى 2010 مما يشير إلى التحسن في العلاج رغم أنه تسبب في وفاة 8 ألاف و900 حالة في 2012.

وارتفعت نسبة شفاء السيدات المصابات بسرطان الثدي بحوالي 80 % في الفترة من 1989 وحتى 1993 وبلغت النسبة 87 % للاتي تم معالجتهن في الفترة من 2005 حتى 2010 رغم أنه السبب الأول في الوفاة في 2012 حيث بلغن 11 ألفا و900 حالة مع ظهور 48 ألفا و800 حالة جديدة في 2012.

كما أن نسبة الشفاء من سرطان القولون ارتفعت من 54 % إلى 63 % بالنسبة للذين بقوا على قيد الحياة بعد خمس سنوات.

أما بالنسبة لسرطان الرئة فالنتائج ليست مشجعة ففي خلال 15 عاما ارتفعت النسبة من 13 % إلى 17 % فهو من أنوع السرطانات الخطيرة والذي يؤدي إلى وفاة 21 ألفا و300 مريض في 2012 كذلك الحال بالنسبة لسرطان عنق الرحم الذي انخفضت النسبة من 68 % إلى 62 % مما يتطلب ضرورة الكشف المبكر لهذا السرطان.