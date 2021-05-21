تراند اليوم : حفلات راس السنة ٢٠٢١

حفلات راس السنة ٢٠٢١ ،يستعد الكثير من محبي الحفلات والراغبين بإحياء مناسبة راس السنة لحضور حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2021، والتي تم الاعلان عن كافة التفاصيل المحيطة بها من قبل منظمي هذه الحفلات، حيث سيقوم مجموعة من ابرز الفنانين بإحياء هذه الحفلات والتي وسيحضرها باقة مميزة من اجمل واشهر الفنانين، فقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بهذه الحفلات وبات الحجز للتذاكر متاح الان لكل من يرغب الحضور، فمن المتوقع بان تكون حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2021 في هذا العام جميلة للغاية في ظل الاعلانات التي ابرزت مدى التحضير والتجهيز المميز لها.

قائمة حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2021

بات الحجز لتذاكر حفلات اشهر الفنانين في ليلة رأس السنة 2021 ذو اهمية كبيرة في ظل كل ما تم الترويج له في الآونة الاخيرة، حيث شهدت عدة حفلات الكثير من الإقبال من قبل كل من يرغب بقضاء اجمل الاوقات في هذه المناسبة، ومن اشهر الحفلات التي ستقام في راس السنة:

سوف يستقبل الفنان وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني وبرفقة الفنان ملحم زين والفنان نادر السنة الجديد2021 في فندق الهيلتون بالعاصمة اللبنانية بيروت.

سيقوم الفنان وليد الحلاني باقامة حفل مميز في Burj on BAY في لبنان.

سيحيي كلا من الفنانان آدم وناجي الأسطا حفل في فندق لو رويال لبنان احتفلا بالسنة الميلادية الجديدة.

حفل الفنان زياد برجي، والذ1ي سيقام في فندق الأطلال بلازا، وهو من سيقوم باستقبال الـسنة الميلادية الجديدة 2021 برفقة محبيه بحفل مميز في بلاده لبنان.

ويتوقع بان تكون هذه الحفلات ذات حضور كبير نظرا لنفوق نسبة كبيرة من تذاكر الحجز، ولهذا يمكن الان لكل من يرغب بالحجز للتذاكر الدخول هنـــــــــا للتمكن من الحجز والحضور للحفلات التي تعتبر هي الأجمل في مناسبة راس لسنة الميلادية الجديدة.

حفل الفنان سعيد مراد دي جي راس السنة 2021

بعد غياب دام لعدة اشهر ولاسباب لم تعرف الى وقتنا هذا سوف يطل شهير الموسيقى العربية الإلكترونية دي جي الفنان سعيد مراد في حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2021 بمدينة دبي، وسيتم اقامة حفل مميز له والذي سيحضره مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والفن الاماراتي والعربي، ومن اهم التفاصيل حول حفل الفنان سعيد مراد – دي جي:

موقع الحفل: مسرح دبي أوبرا.

توقيت الحفل: الساعة 11:00 مساءً الى 01:00 بعد منتصف الليل.

أسعار تذاكر حفل الفنان سعيد مراد – دي جي:

حجز صالة لكبار الشخصيات عدد 8 أشخاص: 28,400 درهم.

حجز طاولة عدد شخصين: 5,100 درهم.

حجز طاولة 4 أشخاص: 8,200 درهم.

حجز طاولة 6 أشخاص: 11,300 درهم.

حفل وائل كفوري ومحمد خيري راس السنة 2021

سوف يطل الفنان اللبناني الشهير وائل كفوري والفنان محمد خيري على محبيهم بمجموعة من الاغاني الميزة في حفل راس السنة 2021، ومن اهم التفاصيل عن حفل وائل كفوري ومحمد خيري راس السنة الميلادية الجديدة:

موقع الحفل: مسرح فيستيفال أرينا انتركونتيننتال – دبي.

وقت الحفل: 11:00 مساءً

سعر تذاكر: سوف يكون سعر التذاكر من 400 درهم إماراتي وما فوق – شامل الخدمات.

حفل أندريه سويد راس السنة 2021

سوف يقدم الفنان وعازف الكمان الشاب أندريه سويد عدة مقاطع موسيقية مميزة في راس السنة الميلادية الجديدة في حفل تم الاتفاق عليه، ومن اهم المعلومات والتفاصيل حول حفل أندريه سويد راس السنة 2021:

موقع حفل أندريه سويد راس السنة: مركز دبي التجاري العالمي.

يمكن التواصل لحجز تذاكر الحفل من خلال الإتصال على الرقم التالي: التواصل: 8869 950 050.

وتجدر الاشارة الى ان الحجز أو الاستفسار عن كافة أسعار التذاكر يمكنك من خلال الاتصال على الأرقام من الساعة الثامنة صباحة وحتى الساعة الخمسة مساءً.

حفل ناصيف زيتون راس السنة 2021

يعتبر حفل ناصيف زيتون راس السنة 2021 هو الحفل الذي يتصدر قائمة الحفلات الاكثر اهمية والاكثير ترقبا من قبل محبي الفنان ناصيف زيتون والفن العربي ككل، حث تم الاتفاق على اقامة حفل ناصيف زيتون راس السنة 2021 في في مركز دبي التجاري العالمي والذي سيكون هو الحفل الاكثر حضورا نظرا للتزاحم الكبير الذي طرا على التذاكر من الاعلان عنها في السعات الاخيرة.

موقع الحفل : قاعات الشيخ سعيد، والواقع في مركز دبي التجاري.

اسعار تذاكر حفل ناصيف زيتون راس السنة 2021:

سعر تذكرة كبار الشخصيات ثمانية اشخاص: 22,493 درهم إماراتي.

سعر تذكرة الفئة الذهبية اربعة اشخاص: 3,649 درهم إماراتي.

سعر تذكرة فئة الدايموند اربعة اشخاص: 11,185 درهم إماراتي.

سعر تذكرة البلاتينيوم ثمانية اشخاص: 12,597 درهم إماراتي.

سعر تذكرة البلاتينيوم اربعة اشخاص: 6,298 درهم إماراتي.

توقيت حفل ناصيف زيتون راس السنة 2021: 11:00 مساءً

حفل شادي جميل راس السنة 2021

سيقيم الفنان الشاب شادي جميل حفل ميزة وسيحضره جماهير غفيرة في فندق موفنبيك البستان وسيقدم الفنان شادي جميع باقة مميزة من اجمل اغانيه والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في شهرته في الآونة الاخيرة في الامارات العربية المتحدة، ومن اهم تفاصيل حفل شادي جميل راس السنة 2021:

موعد الحفل: الخميس الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي.

توقيت الحفل: من الساعة 11 مساءً، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

عنوان حفل شادي جميل راس السنة : فندق موفنبيك جراند البستان.

اسعار تذاكر حفل شادي جميل راس السنة: سوف الأسعار من 700 درهم اماراتي الى 1200 درهم.

باتت حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2021 في هذه الآونة هي الاكثر انتظارا وترقب من قبل كل من يسعى لقضاء اجمل الاوقات في هذه المناسبة التي تطل علينا في كل مطلع عام، حيث يتوقع بان تكون هذه الحفلات هي الاجمل والاكثر تميزا كونها تم التجهيز لها وتم التعاقد من ابرز واشهر الفنانين في الوطن العربي ككل.