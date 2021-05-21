تراند اليوم : دبي مباشر راس السنة .. احتفالات راس السنة 2021 دبي

دبي مباشر راس السنة احتفالات راس السنة في دبي 2021 ،وتختلف طرق الاحتفال بليله راس السنه الجديده من دوله الي اخري، من اهم المدن دبي التي تعتبر في دوله الامارات العربيه المتحده، حيث انها تعتبر الروح النابضه بالحياه في العالم، كما انها تتميز بلمسه ساحره بجمله من العروض الترفيهيه والحفلات الموسيقيه التي يقوم باحياءها اشهر وابرز الفنانين، هذا وتتميز دبي بالتطور التكنولوجي في كافه انحائها اضافه للتطور الحضاري ايضا، فهي من ابرز الدول التي تحتفل براس السنه الجديده بشكل جميل وساحر جذاب ومن اهم الاماكن للاحتفال بمدينه دبي التي سنعرضها علي الشكل الاتي:

برج خليفه/ الذي يعد ويعتبر من ابرز واشهر المعالم السياحيه الموجوده في دوله الامارات ناطحة السحاب الأعلى في العالم بطول 828 مترا والتي تتوسط مدينة دبي، حيث انه في اول ليله من السنه الجديده تشهد الاحتفالات المميزة التي ينتظرها الملايين في كافه الدول.

برج العرب وجزيرة نخلة/ حيث يعتبر يرج العرب من اهم الاماكن احتفالا براس السنه، وذلك من خلال متابعة عروض الألعاب النارية في قلب مدينة جميرا، التي تقدم واحدة من أجمل وأكبر عروض الألعاب الضوئية، حيث انه يمتاز برج العرب بانه ثالث أطول فندق في العالم وأكثرها فخامة، هذا ويصنف من فئة 7 نجوم ويتسم بأجود وأرقى التصاميم، إذ بني على شكل شراع على شاطئ جميرا، ليقف شامخا وكأنه منارة دبي الحديثة.

مدينه جميرا، حيث انها تضم بعضا من الاماكن الساحره للاحتفال براس السنه الجديده.

فندق أتلانتس/حيث انه يتم تزيين القاعات باحتفالات مبهجة، ويجوب سانتا جميع أنحاء المنتجع، اضافه لتقديم وجبات عشاء عيد الميلاد اللذيذة والكثير من الفعاليات والعروض الخلابة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

جي بي ار بيتش.

سوهو جاردان.

دبي اوبرا.

هذا ما احنوت عليه مقالتنا التي ابرزنا بها اهم اماكن الاحتفالات براس السنه الجديده 2021، في جمهوره مصر العربيه بكافه اماكنها السياحيه والترفيهيه التي يقصدها السواح من كافه انحاء العالم سواء، كانت في القاهره العاصمه ام الاسكندريه عروس البحر، كما اضفنا الاماكن السياحيه والمشهوره الاحتفال بها بالعام الجديد لسنه 2021، في دبي مع معرفه كافه المناطق والاكثر منها احتفالا، هذا ما ينتظره الكثيرون في كافه البلدان بفارغ الصبر للاحتفالات والفعاليات المميزة للاحتفال بالسنه الجديده بجانب من الفرحه والبهجه والسرور متمنيين قدون الافضل والاحسن في كافه جوانب الحياه وفي كافه الاحوال لسنه 2021.