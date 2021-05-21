تراند اليوم : توقعات 2021 لسوريا

توقعات 2021 لسوريا ، دار الاهتمام في الأيام الماضية حول التوقعات التي تحدث عنها الفلكيين والمُنجمين والعرافين، حيثُ تناولوا كل ما يتعلق بموضوع سوريا على وجه التحديد، وهي الدولة التي تقع في حرب من 8 سنوات الى الآن، وهُجَر منها الملايين وقُتل فيها الملايين، وكان العرافين قد تنبؤوا عن سوريا كثيراً، وذكروا أنَّ هناك الكثير من الأحداث التي من المتوقع أن تحدث في سوريا في العام الجديد 2021، وهذا ما سنذكره لكم من خلال السطور التالية.

ولكن نرجوا منكم عدم الأخذ بهذه التوقعات وعدم ربطها بما سيحدث، لأنها عبارة عن توقعات ربما تحدث وربما لا تحدث، وهذا يعني أنَّ الله تعالى هو وحده من يعلم الغيب كله، ولا أحد سواه يعلم، وانما هذه التوقعات هي عبارة عن تخمينات يتعرف عليها المُنجم وفقاً لما كان قد حدث في الايام الماضية وربط الأحداث ببعضها، والتعامل مع الشياطين في معرفة المُستقبل، وهذا الأمر مُنافي لديننا الاسلامي، ومن ضمن التوقعات التي جاءت تتحدث عن سوريا هو ما سنذكره هنا، توقعات 2021 لسوريا.

مستقبل سوريا 2021

سوريا لها الأهمية الاكبر من ناحية التوقعات التي برزت في الأيام السابقة، والمتوقع أن تحدث في العام 2021، وهذا الامر أيضاً يعتمد على ايجاد الحل لمشكلة الصراع الدامي في سوريا والذي يقوم به النظام السوري مدعوماً من ايران وحرب الله وروسيا، وهذا يعني أنَّ هناك التوقعات المهمة التي تحمل البُشريات لسوريا وفقاً للتوقعات التي كان قد أعلن عنها المُنجمين أمثال سمر عمران والمرأة العمياء، مايك فغالي، وسنجمع كل التوقعات التي كانوا قد تحدثوا عنها حول مُستقبل سوريا، ومن أهم ما جاء من توقعات حول سوريا في العام 2021.

يدور الحديث الكامل للمُنجمين حول سوريا بانَّ عام 2021 سيكون عام جيد على سوريا، حيثُ أنها ستكون أيضاً تعتمد على الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تحدث، وهذا الأمر له علاقة كبيرة في مُستقبل البلد ومن يحكمها، ووفقاً للقانون السوري الذي يتحدث عن أنَّ الانتخابات في سوريا سيتم عقدها بتاريخ 16 أبريل الى تاريخ 16 مايو 2021.

هناك أيضاً الكثير من توقعات تُشير الى أنَّ الأوضاع في سوريا ذاهبة الى الحل لها، وعلى اثرها ستنتهي الحرب في سوريا بالكامل.

ستكون الاجتماعات بين الأطراف السورية كبيرة جداً، وهذا الأمر ما سيُشكل جديَّة في حل الصراع السوري واعادة بناء الدولة من جديد.

من المتوقع أن تشهد سوريا التقدمات العديدة، حيثُ ستنتهي الحرب في العام 2021 بعد توقيع الاتفاقيات في جنيف، والعمل بشكل أسرع على بناء الدولة السورية وارجاع اللاجئين السوريين في البلاد العربية والأوروبية.

سيكون بشار الأسد هو الرئيس الفعلي لسوريا وفقاً للتوقعات حتى بعد ايقاف الحرب بالكامل.

ستطرا هناك الكثير من التطورات على الساحة السورية وسيتم طرد كل الجماعات المُسلحة فيها.

ستشهد الحكومة السورية اعادة تعيين للكثير من الشخصيات الموجودة وستبدأ بالعمل حينها بكامل السيادة.

ستشهد الليرة السورية تقدماً ملحوظاً في سعرها وفقاً بسبب ضح المليارات في البنك المركزي السوري.

توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا

ميشال حايك واحد من المنجمين اللبنانيين الذي برزوا في السنوات الأخيرة، وكانت توقعاته في بعض الأحيان تُصيب، حيثُ أنَّهُ كان قد توقع أنَّ هناك تغييرات ستطرا على العالم العربي في مسألة تقبلها لوجود الكيان الصهيوني، وكان قد تنبأ أيضاً بالعلاقات الاسرائيلية الاماراتية وأعلن عن ركوب الامارات في رحلة التطبيع مع اسرائيل، ومن ضمن توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا.

كانت التوقعات تُشير الى أنَّ الليرة السورية ستشهد تعافياً ملحوظاً في العام 2021.

كما وأنَّ بشار الأسد سيرتدي الزي العسكري ليُعطي بعض مقاليد الحكم لشخص واعد من بيت الأسد.

حيثُ أنَّ التوقعات تثشير الى أنَّ بشار الاسد سيُعطي أخاه ماهر الأسد العديد من الأمور السلطوية في سوريا.

ستكون هناك العديد من المفاجئات التي من المتوقع أن يُقدمها بشار الأسد للاعلام والسوريين والعالم أجمع حول مقاليد الحكم في سوريا وفي الجيش السوري.

ستشهد المنطقة السورية العديد من الصدامات المُختلفة التي ستظهر معالمها بشكل أكبر بعدما حينما يقوم الطيران الحربي الاسرائيلي بالصدام مع سوريا حيثُ سيُحاول الطيران الاسرائيلي على العديد من المناطق التي تُعتبر معقل التواجد الروسي في سوريا.

ستشتعل العديد من المشاكل بين الدروز الموجودين في سوريا والجيش السوري على وجه التحديد، وهذا يتمثَّل من خلال مشاكل الجيش السوري مع المخابرات.

كما وتُشير توقعات ميشال حايك الى أنَّ سوريا ستشهد أحداثاً دموية كأحداث عام 2011.

آخر توقعات المنجمين عن سوريا

كانت التوقعات حول المُستقبل السوري في العام 2021 كبير وتحمل الكثير من الأحداث المهمة التي ستشهد أيضاً على العديد من التغيرات الملحوظة والمترقَّبة، وبالتالي جعلت التوقعات بشأن مُستقبل سوريا مُختلفة وغير متشابهة وفقاً لكل ما كان المُنجمين قد تحدثوا عنه، ومن آخر توقعاتهم عن سوريا.

أشارت الكثير من التوقعات الى أنَّ هناك هدوء سينشأ في سوريا، وربما نَّها ستشهد ايقافاً للحرب والعودة الى المفاوضات في جنيف.

العملة السورية (الليرة) سيكون لها تقدم ملحوظ في سعرها، وهذا الأمر له قيمة كبيرة تتمثَّل بشكل أساسي في أنَّ الهدوء سيعود من جديد في سوريا، وسيتم دعم العملة السورية من خلال ضخ المليارات في البنك المركزي السوري.

من المتوقع أيضاً أن يشهد النظام السوري العديد من التغيرات التي تحدث عل صعيد الجيش السوري أو القيادة السورية.

سيظهر اسم جديد في عائلة الأسد ويرتبط بشكل كبير في الحكم في سوريا، ومن المتوقع أن يكون (ماهر الأسد) هو تلك الشخصية السابة والواعدة الذي سيكون له بروز كبير في العام 2021.

لن يكون هناك أي تقسيم للأراضي السورية، بل انها ستكون موحدة في حال تم ايقاف الحرب والوصول الى حل جذري لها.

من المتوقع أيضاً أن يكون هناك دور للجمهورية اللبنانية على الساحة السورية، حيثُ سيكون دورها الأساسي وهو احتلال بعض من الأجزاء الموجودة من الأراضي السورية من أجل ضمها الى حدود تركيا من جهة الشمال.

توقعات مايك فغالي لسوريا 2021

ماي فغالي لبناني الجنسية وكان قد عبَّر سابقاً عن الأهمية الكبيرة للأحداث السورية التي ستشهدها البلاد في عام 2021، حيثُ أشار الى أنَّ سوريا ستتجه الى مُعطف هادئ وسيكون سبباً في حل المُشكلة السورية، وهذا أيضاً يعتمد على الأطراف المتصارعة في سوريا ونيتها الوصول الى الحل الجذري لما يحدث في سوريا منذُ 8 سنوات الى اليوم، وبالتالي كانت تُشير توقعات مايك فغالي أنَّ:

سيتم الوصول الى الحل الكامل للمُشكلة السورية من خلال اللقاءات التي ستشهدها الأطراف المتصارعة في جنيف، وعلى أساسها سيتم اتخاذ القرار بوقف الحرب واطلاق النار.

سيقوم بعدها النظام السوري بتغيير العديد من المناصب المتعددة في الحكومة لشخصيات عدة، وهذا أمر مهم من أجل تشكيل حكومة قادمة ومهمة من أجل العمل على توحيد الأراضي السورية في حال كان هناك أي الحلول التي كانت تُشير اليها التوقعات عند مايك فغالي.

من المتوقع أيضاً أن يكون هناك ظهور لأحد من الأسرة الأسدية في سوريا، وسيكون هذا الشاب الواعد ذو منصب كبير، هذا الأمر يُشكل الكثير من الحديث بين الناس والعالم العربي، وسيخلق البلبلة.

سيكون هناك تخلص من قانون قيصر الموجود في سوريا، وذلك من خلال اعداد الموازنة التي قام بها بشار الأسد من أجل اللحاق بالليرة السورية من الانهيار الكامل بعدما كانت المؤشرات تُشير الى أنَّ هناك انخفاضات كبيرة جرت على الليرة السورية على مدار السنوات الماضية، هذا الأمر كان سبباً في دمار الاقتصاد السوري.

من المهم اذا وصلت الأطراف السورية الى الحل المهم لكل ما يحدث في سوريا، وهذا الأمر له قيمة كبيرة على الشعب السوري وعلى من تهجَّر منها، وهنا نقصد السوريين الذين تهجَّروا من بلدهم بفعل الحرب.

تشكيل حكومة موحدة للكل السوري سيترأسها بشار الأسد والتعديل على بعض القوانين السورية، وتعديل المراكز الحكومية في سوريا، والعمل على تشكيل توحيد كامل للأراضي السورية.

توقعات الليرة السورية 2021

كانت التوقعات الاقتصادية السورية ووضع الليرة السورية خبراً مهماً وله الكثير من الأهمية على الصعيد السوري، في نفس الوقت، ووفقاً للتوقعات التي كان قد تحدث عنها المُنجمين أنَّ الليرة السورية ستشهد تعافي كبير خلال العام 2021، وأنَّ الضغوطات التي تُمارس على الليرة هي مؤقتة ولن تستمر، وعليه فانَّ الليرة السورية ستشهد تعافي كبير سيكون تأثيره أيضاً كبير على الاقتصاد السوري، وهذا الأمر يُشير الى أنَّ سوريا مُقبلة على تحسن الاقتصاد بشكل عام، وهذا يرجع الى اعداد الموازنة المهمة التي كان قد وضعها الرئيس السوري بشار الأسد وسيبدأ العمل بها في العام 2021، وهي تعيين مبلغ كامل مقداره ثمانية آلاف وخمسمائة مليار ليرة سورية، في الوقت ذاته يبلغ سعر الدولار الأمريكي مُقابل الليرة السورية حوالي ألفين وثلاثمئة ليرة سورية، وكان في السابق وقبل تدهور الأوضاع بهذا الحد الدولار الأمريكي يبلغ حوالي (640)ليرة سورية.

مستقبل الليرة السورية 2021

أشارت العديد من الأخبار أنَّ الموازنة السورية التي تمَّ اعدادها من قبل بشار الأسد والتي قيمتها أيضاً حوالي 8 آلاف و 500 مليار ليرة سورية للعام 2021 سيكون سبباً لتحسن الليرة السورية بشكل أكبر، وهذا الأمر له قيمة كبيرة أيضاً تتمثَّل في أنَّ الليرة السورية ستعود عافيتها من جديد، ليست كما كانت قبل الثورة السورية، ولكنها حتماً ستكون أفضل من هذه الأوقات والى الحد الذي وصلت اليه، وبشكل عام فانَّ التوقعات كلها تُشير الى أنَّ هذه الموازنة التي كان قد أعدها بشار الاسد لها قيمة وأهمية كبيرة تداركها بشار الأسد وعمل جاهداً على أن يبدأ فعلياً فيها.

مستقبل سوريا الاقتصادي

مُستقبل سوريا الاقتصادي مهم على سبيل المثال بسبب ما تشهده سوريا في الوقت الحالي، وأنَّ هناك التوقعات التي تحدثت عن أنَّ سوريا ستكون أفضل في العام 2021، وهذا يرجع الى أنَّ سوريا ستستعيد عافيتها في العام ذاته، وستكون الأمور أفضل على الجانب السوري ما من شأنه أن يكون هناك رجوع للسوريين في حال كانت الأطرف السورية قد وقعت على معاهدة جنيف التي تسعى الى ايقاف الحرب الموجودة في سوريا، والعديد من التغييرات التي ستشهدها سوريا في العام 2021، ومن أكثر التوقعات عن مُستقبل سوريا الاقتصادي.

من التوقعات التي جاءت عن الاقتصاد السوري وهو أنَّ هناك سياسات عديدة مطروحة أمام النظام السوري من أجل الحصول على المساعدات الامريكية وتخفيف حبل العقوبات على سوريا وليس مشروطً أن يكون هناك حل سياسي شامل، وهو ما ستقوم سوريا من خلال تخفيف التكلفة الانتاجية للمزروعات، وهذا ما يكون من أجل تخفيف الأعباء وتشجيع الزراعة في سوريا من جديد وليكون سبباً مهماً في نمو الاقتصاد بنسبة جيدة نوعاً ما.

السيناريو الآخر المتوقع من النظام السوري وهو اتخاذ اسلوب القمع والتدمير كما هو الآن وسابقاً، وبالتالي يكون هناك تضخم كبير شهرياً.

حيثُ من المتوقع أن يقوم النظام السوري باستمرار انتهاجه لحالة القمع السائدة في البلاد، وهذا سيكون له التاثير على الاقتصاد واستمرار هبوط الليرة السورية، وتدمير ما كان يحلم السوريين جميعاً بالعودة الى التفاهم بين الأطراف وعودة سوريا من جديد.

توقعات 2021 للعالم

كانت التوقعات التي أعلن عنها الكثير من المنجمين حول الأوضاع الي ستلحق بالعالم أجمع، هذا الأمر من شأنه أن يكون مُقلِقاً قليلاً للناس، خصوصاً وأنَّ عام 2020 كان مليئاً بالأحداث المتتالية والمتشارعة والصعبة في نفس الوقت، هذا الأمر أيضاً له قيمة تتمثَّل على وجه التحديد في معرفة التوقعات وتفكير المُنجمين حول العام 2021، وهذا لا يعني أن نأخذ به، بل يجب أن نكون واثقين أنّ كل شيء بيد الله، ولا علم لهؤلاء بشيء من ملكوت الله، ومن ضمن توقعات 2021 للعالم.