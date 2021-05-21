تراند اليوم : معايدة راس السنة بالالماني

معايدة راس السنة بالالماني ، رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، العيد المجيد هو عيد للمسيحين يحتفلون به كل عام في ذكرى وضع مريم العذراء عليها السلام، المسيح عيسى عليه السلام، العيد المجيد 2021، سنحتفل به بعد أيام قليلة، ونطلب من الله عام بأيام وليال جميلة دون عناء، نطلق الحبل لأمانينا حتى عنان السماء، وتسقط نجماتها كبرد الشتاء، تثلج قلوبنا التي شب فيها نيران الحنين، وأتعبها الأنين، نطلب في العيد المجيد معجزات عيسى المسيح، لتبرأ عيوننا من عمى الماضي الجريح، وتشفى أرواحنا من كل سقم وندفن الحزن في ضريح، ليلة العيد المجيد 2021 سنمسك بريشتنا ونلون أمانينا بأجمل الألوان، سننسى الزمان، ونبتعد في المكان، حتى نصل بر الأمان، سنخطف النجمات المتلألئات، ونضع مكانهن أحلامنا والأمنيات، نضع لكم هنا رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021.

رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021

رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، عيد مجيد وعام مديد، نتمناه بعد عام أنهك الأرواح، نحمل معنا له الأفراح، وسنمضي ننير الدروب، ونشعل للمسيح الشموع، ونمسح من كل عين الدموع، عام مضى وذهب ليس هناك رجوع، سنأخذ الذكريات الجميلات، ونمضي بباقي الأمنيات، لنضعها في محراب مريم العذراء، ونطلب فرحاً حد السماء، نضع لكم هنا رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021:

عيد مجيد وعام جديد يأتي إلينا لينفذ شعاعه من نافذة الأمل والتفاؤل.

مريم العذراء بثوبها الطاهر تغطيكم، الرب بنوره يحميكم، يسوع بقلبه يحرسكم، وبيوم ميلاده أهنيكم.

في العيد المجيد أنت الحب، وانت أمنيتي التي أطلبها من الرب.

يا طيور الحب رفي حواليهم، ومن الخد بوسيهم وبالعيد المجيد هنيهم.

أجمل الكلمات أهديها لكم يا أجمل الناس الحلوين، كل سنة وأنتم في أحضان يسوع متصانين.

في ليلة العيد المجيد أضوي الشموع وأهنيكم وربي يبعد عنكم الدموع.

في العيد المجيد أتمنى تكونوا في حماية يسوع، وأصلي كل عيد لأجلكم بخشوع.

نضوي الشموع في عيد ميلاد يسوع، وليكون العام المجيد أجمل نصلي بخشوع.

عيدكم مجيد وأتمنالكم العمر المديد وعامكم سعيد.

لن ننسى الذكريات ولكن الماضي مات، فلنفرح بكل ما هو آت، عيدكم مجيد وعامكم بدون آهات.

هلت ليلة رأس السنة، ولكل غالي أقدم تهاني، وربي يحقق لنا ولكم الأماني، ومن الخير في العيد المجيد يعطينا.

في العام المجيد الشمس تشرق من جديد، والكل فرحان وسعيد.

مرت سنة بكل ما فيها وتأتي ليلة رأس السنة بأجمل ما فيها عيد المسيح المجيد، يارب تضل العمر كله سعيد.

رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للحبيب

رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للحبيب، نحتفل بعيد الحبيب المسيح عليه السلام، فهو رمز الحب والتسامح والطهر، فلابد من الاحتفال مع الحبيب، وتهنئته بالعيد المجيد 2021، نضع لكم هنا رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للحبيب:

ليلة العيد المجيد أتمنى في قربك عمر مديد، ومعي تبقى دوم سعيد.

بدأ عمري بيوم رأتك عيناي، فأنت الفرح لدنياي، وفي العيد المجيد أتمنى كل عيد تكون وياي.

سأولد في العيد المجيد، ليبدأ عمري من جديد وبحبك أحتفل كل سنة مع العيد المجيد.

أحتفل بالعيد المجيد معك، وأنت طيب أصلك، والروح ترخص لأجلك، وأتمنى ليلة راس السنة أبقى معك.

في العيد المجيد أنت النبض للوريد، وأتمنى أشوفك دوم سعيد، وعني ما تكون بعيد.

في ليلة العيد المجيد سأفتح قلبي لتنيره بنور حبك، وأضعك النبض في سنوات عمري المديد.

في العيد المجيد أنت أجمل الهدايا، ومن الله أغلى العطايا، وأصلي لأجلك في محراب مريم العذرا.

لا أتمنى سواك هدية في العيد المجيد، فأنت أغلى من عنيا.

فرحة ونعمة وخير وحب، أطلبهم في العيد المجيد لك من الرب، وربي يبقيك منور الدرب.

أجمل ما في شجرة العيد المجيد أنك أنت نورها، وعيونك شموعها.

لن نشتري شجرة العيد المجيد، لأنك الشجرة للعام الجديد، وسأعلق عليك أمنياتي للعيد.

أهديك قلبي في العيد المجيد، وامنياتي وكل حلم جديد.

عام يأتي خلف عام وحبي لك يزيد، وأهنئك في العيد المجيد وأتمنى لك عمر مديد.

يهل علينا العام الجديد ومن قلبي أهنيك، وبالعيد المجيد أقلك عيدك سعيد.

يطل علينا العام الجديد وأنت شعاع شمسه، والدفء لبرده، والنورلظلمته، كشموع العيد المجيد.

العيد المجيد تقرع أجراسه، وفي عامي الجديد أنت أعز من عالمي وناسه.

أجمل رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021

أجمل رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، يا معجزات المسيح هلي علينا بالبركات، في العيد المجيد وحققي لنا الأمنيات، اللهم كما حفظت المسيح ابن مريم من الصلب، احفظنا في العام الجديد من كل شر وكرب، اللهم أيام نقية كنقاء اسم مريم العذراء، وفي محرابها سأتلو صلواتي، ليمحي الله كل آهاتي، نضع لكم هنا أجمل رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 :

في آخر أيام ديسمبر نطفئ للعام القديم الشموع، ونضيء للعام الجديد شموع، كل عام وأنتم بلا دموع.

تدق الساعات لتعلن انتهاء الآهات، وتبشرنا في العيد المجيد بتحقق الأمنيات، وكل عام وأنتم لليلة رأس السنة أجمل النغمات.

معك ودعت عام قديم في العيد المجيد، وأقبل عام جديد، عسى عامك سعيد وعمرك مديد.

أشرقي يا شمس العام الجديد وهبي يا نسمات في العيد المجيد واحملي بشري يوسف الصديق، وربي يحفظ أغلى رفيق.

يلي القمر لما يشوفك من جمالك يصيح، أهنيك في عيد المسيح، واقلك كل عام وأنت لقلبي معجزة المسيح.

كل عام مجيد وأنت بخير وسعيد، وعن قلبي لست بعيد، وفي عشقي الوحيد، وأظل أعيد، عامك مجيد.

يا عيدي لكل عام، عامي مجيد بك ويا جمال أيامي.

عام جديد ومن لي سواك أحببتك في عامي الماضي وسأبقى في عامي الجديد أهواك، وفي ليلة العيد المجيد أتمناك.

سأرمي الماضي خلفي وسأذهب في عينيك بعيد، وأولد لأجلك في ليلة العيد المجيد، وأدعو لنا عمراً مديد، يا حبي الوحيد.

عسى البسمة ما تفارق شفتاك، والنور لعامي الجديد أستمده من عيناك.

صوتك أجراس العيد المجيد، إذا نطقت ترددت أجمل الأمنيات، ورتلت أغلى الصلوات، أتمناك دائماً في حياتي، وما بعد مماتي.

أنت الخير لكل عيد، وأتمنالك عيد مجيد، وكل عام وأنت سعيد.

ربي اكتب لي عمراً طويلاً كذكرى مريم العذراء، لأحتفل في كل عيد مجيد بحبي الذي بلغ حدود السماء.

أنت العالم في نظري، وأنت لعيوني النظر، وفي العيد المجيد أهنيك يا أغلى البشر.

ليلة رأس السنة سأضع رأسي على كتفك، وأبكي لتمسح دموعي بكفك، وأتمنى عام مجيد لك، وأودع أمنياتي في نجمات سمائك.

عام جديد بعد ما مضت الشهور، وفي ليلة العيد المجيد أتمنى تعيش في سرور.

أحببتك في العام الماضي وأحبك في حاضري، وسأبقى أحبك هذا وعدي في العيد المجيد.

لأجلك سأضيء الشموع، وأتمنى لك عمر بلا دموع، وأقلك عيد مجيد في ذكرى يسوع.

أعد الثواني وأطوي الصفحات، وأتمنى الأمنيات، وفي العيد المجيد أدعو أن يصبحن محققات، وعنك ربي يبعد الآهات.

عيناك أصفى من ماء الخلجان، وقلبك كطهر مريم العذراء أخت هارون، وفي عامي الجديد سأبقى أحبك يا نور العيون، وأدعي يحفظك رب المسيح في العيد المجيد.

رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للأصدقاء

رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للأصدقاء، أصدقائي ورفقاء الدرب، في العيد المجيد حماكم الرب، وحياتكم مملوءة بالحب، وعامكم في مغفور الذنب، نقدم لكم هنا رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للأصدقاء:

رفرفي عليهم يا طيور السلام، ووصلي تهنئة ما يوصفها الكلام، في العيد المجيد يحفظكم رب الأنام.

جهزوا الأمنيات لليلة العيد المجيد، وغنوا الأغنيات ليكون الكل سعيد، أتمنى لكم عمر مديد.

سأضيء لكم شمعة تلو شمعة، وأتمنى ما تنزل من عيونكم دمعة، وعيد مجيد وربي ما يحرمني من هالجمعة.

كل صديق في العيد المجيد أدعو ربي يحفظك يا أغلى رفيق.

يا اغلى الناس والأحباب، في العيد المجيد أهنيكم يا أغلى أصحاب.

يا من أحببتكم وفي عمري تمنيتكم بالعيد المجيد هنأتكم.

نطفي النور ونضوي الشموع، وعيونكم مثل البلور تضيء ليلة عيد اليسوع.

عام جديد وأتمنى الأصحاب والأحباب الكل يكون سعيد في العيد المجيد.

دعاء معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021

دعاء معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، اللهم إنا نستودعك عام من أعمارنا يهل علينا بعد أيام بمشيئتك وقدرتك، فامنحنا فيه يا الله أجمل قدرك، واشملنا بعفوك، ندعو معكم في ليلة العيد المجيد ونردد دعاء معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021:

ربي اجعل العمر القادم أجمل مما مضى، وارزقنا حلو الحياة واجعل لنا من نصيباً من معجزات المسيح.

ربي في العام الجديد اختر لنا طريقاً لا يشقي قلوبنا، طريقاً يسعدنا، ولا يؤذي أعيننا، طريقاً ترضاه لنا وبه ترضينا، سنة سعيدة عليكم تحقق فيه كل أمانينا، كل عام وأنتم بألف خير في عيد الميلاد المجيد مكلل بالهنا.

اللهمّ اجعل العام الجديد عاماً لا تضيق فيه صدورنا، ولا يخيّب فيه أمرنا، ولا يرد فيه دُعاء لنا.

في العيد المجيد ربي سر خواطرنا، واشرحُ صدورنا وأرح بالنا، واجعل التوفيق والسعادة حليفاً لنا في كل خطوات حياتنا.

في العيد المجيد أدعو ربي يكون الخير طريقكم وممشاكم، والبسمة طول العمر ما تفارق شفاكم، وجنة ربي سكناكم.

عيد مجيد وعام جديد وأدعو ربي أن يجعل أيامكم شبيهة بكم، جميلة مثلكم، نقية كقلوبكم، طاهرة كروحكم، وأن يحقق أمانيكم.

ربي إننا نقبل على سنة جديدة، فاكتب لنا فيها الفرح والسعادة وتحقيق الأمنيات، وأبعد عن طريقنا العثرات، واجعلها فاتح الخير لكل السنوات.

اللهم عاماً يمر علينا بسلام، وتحفظ لنا فيه أعز الأنام، وعيد مجيد وعن تهنئتكم تعجز الكلمات.

تتبدل الأعوام علينا ولكن لا نحب أن نفقد من حولنا، اللهم احفظ لنا قلوباً نحبها، ووجوهاً تعودنا عليها، وأناس لا نطيق العيش بلاهم.

اللهم احفظ لي وجهاً عشقت تفاصيله، وبكل ما فيا هويته، وفي العيد المجيد، اجعله لعامي كل جديد.

اللهم بارك لنا في أعمارنا وارزقنا حلو الحياة ما أحييتنا، واجعل ليلة رأس السنة ندعو فيها بتحقيق الأمنيات وننعم بالهنا.

رب الكون أعيذ بكلماتك التامات للعام الجديد أمنياتي.

اللهم يا خالق البشر، اجعل العام الجديد أجمل قدر، واحفظ لي من هو قمري.

اللهم اجعله عاماً مبشر وابعد عنا فيه كل شر، واحفظ لنا أغلى البشر.

وضعنا لكم هنا رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للحبيب، أجمل رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، رسائل معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021 للأصدقاء، دعاء معايدة بمناسبة العيد المجيد 2021، أنت لعامي الجديد أجمل أمنياتي، سأطلبك من ربي في كل سنواتي، وهبتك كل أيام حياتي، وأطلبك في حياتي، والحياة بعد مماتي، أتمنى أن يكون عيدكم مجيد وعمركم مديد.