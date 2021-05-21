تراند اليوم : شاهد نت رامز تحت الصفر .. برنامج رامز تحت الصفر الحلقة 2 رمضان 2018 : برنامج رامز تحت الثلج الحلقة الثانية + موعد عرض برنامج رامز تحت الثلج

ننشر لكم زوارنا الاعزاء الحلقة الثانية من برنامج رامز تحت الصفر ، ولقي برنامج رامز تحت الصفر متابعة كبيرة جداً خلال الحلقة الاولى، ومن المتوقع أن يستضيف رامز جلال في برنامج رامز تحت الصفر اليوم في الحلقة 2 شخصية كبيرة من الفنانين أو الرياضيينِ وذكرت بعض الصحف أن ضيوف مقلب رامز جلال الجديد سيضم نخبة كبيرة من نجوم الفن ولاعبي كرة القدم وهم: شيرين عبد الوهاب، غادة عبد الرازق، وريهام عبد الغفور، وياسمين صبري، وأحمد آدم، وكريم فهمي، ونجوم الرياضة على رأسهم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، حسام البدري، وعبد الله السعيد، وعبد الناصر زيدان، وشريف إكرامي.

وموعد عرض برنامج رامز تحت الثلج تنفرد قناة إم بي سي mbc مصر بتقديم برامج مقال رامز جلال، وبعد الشائعات التي أُطلقت حول توقف رامز جلال عن تصوير برامج مجلتيب، وعدم دخوله السباق الرمضاني ببرنامج جديد، حُست مصادر إعلامية فنية الأمر، بالإعلان عن إسم برنامج رامز جلال الجديد الذي يدخل به الصراع الرمضاني الجديد للعام 2018 وحمل إسم ” رامز تحت الثلج “، وأستغل رامز جلال الحدث الرياضي التاريخي كأس العالم، وقام بإختيار إسم يتناسب معه، حيث قام تصوير برنامج في روسيا، وإستضاف في حلقاته العديد من نجوم الكرة المصرية والعالمية وتحديدا من الذين سيشاركون مع منتخباتهم في مونديال العالم، وفكرة هذا البرنامج تتعلق كثيراً بكأس العالم، سنذكرها لكم في هذا مجلتي، إضافةً لموعد عرض برنامج رامز تحت الثلج .

فكرة برنامج رامز تحت الثلج

تعتمد فكرة برنامج رامز تحت الثلج على إذاعة برنامج رياضي يتحدث عن تحضيرات روسيا لكأس العالم، وتقييمها من قبل نجوم الكرة، ويدعو القائمين على البرنامج لاعبي كرة قدم، لإستضافتهم في إحدة حلقات البرنامج، مع تقديم العديد من الإغراءات مثل الضيافة والمقابل المادي، بعد حضور اللاعب يصحبه مُقدم البرنامج ويذهب معه في سيارة تمر عبر طريق جليدي، وفي الطريق تتعطل السيارة، ويخرج لهم فجاة دُب عِملاق، ويكون عبارة عن دمية يتواجد بها رامز مثل السحلية التي كان يرتديها في البرنامج الماضي.

موعد عرض برنامج رامز تحت الثلج

كما جرت العادة في كل موسم رمضاني، يتم عرض برنامج رامز تحت الثلج في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وبالتزامن مع وقت الإفطار، ويتم إعادة حلقة البرنامج ثلاث مرات، الساعة 2 صباحا، والرابعة صباحاً، والثامنة صباحاً، ويُعرض البرنامج حصرياً على قناة إم بي سي مصر، ضمن باقة من المسلسلات والبرامج المتنوعة التي تعرضها القناة خلال شهر رمضان المُبارك.

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