تراند اليوم : حفل زفاف هندي أسطوري في تركيا يغنى فيه 100 مطرب من بوليود

اسطنبول ـ مشرق نيوز

ستشهد مدينة أنطاليا الساحلية حفل زفافٍ لعائلة هندية مثير للجدل، حيث حجزت إحدى العائلات الهندية المشهورة فندق ذائع الصيت بالكامل للايام القليلة القادمة

وذكرت صحيفة “حرييت” أن حفل الزفاف لا يقتصر على يوم واحد فهو يستمر على مدار 3 ليالٍ متتالية كما ستصطحب العائلة الهندية الخدم، والخياطين، ومصففي الشعر، وكذلك المتخصصين برسم الوشم، ليصل عددهم مع العائلة إلى 385 شخصاً.

سيشارك في الحفل 100 مغن من بوليوود مع وجود عروض رقص خاصة. كما سيُعد 150 طباخاً خاصاً الطعام الشعبي الهندي من أجل المعازيم ، فيما سيُصور 50 مصوراً جميع تفاصيل الحفل في لياليه الثلاث.

واوضحت الصحيفة أن العائلة ستجلب 71 شاحنة من الزهور من هولندا كي يتم تزيين جميع فعاليات الحفل.وأن 15 شركة تنظيم وديكور هندية وأجنبية ستشرف على تفاصيل الزفاف ، أما الإضاءة فسيُشرف عليها فريق من لندن مكوّن من 40 متخصص إضاءة.