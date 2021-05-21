تراند اليوم : صور ‫"#‏سيلفي_الموت‬".. مراسلة مؤيدة للنظام السوري تنشر صوراً مع جثث

الخليج 365-وكالات:

بدم بارد، تماماً كما النظام الذي تؤيّده، نشرت "الصحافية" كنانة علوش صور "سيلفي" مع جثث مع ابتسامات عريضة.

وتظهر في صورة التقطتها مراسلة قناة "سما" التابعة للنظام السوري، كنانة علوش، جثث جيش المجاهدين الذين حاولوا اقتحام الجهة الغربية لحلب يوم أمس الثلاثاء. وكتبت علوش "تحية لبواسل الجيش العربي السوري الذين كان لهم الفضل بصد هجوم العصابات المسلحة وإحباط محاولة تسللهم نحو المناطق الآمنة في الجزء الغربي لحلب".

وانتشرت صور كنانة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أثار استهزاء علوش من المشهد والجثث غضب مواقع التواصل، ما دفع الناشطين إلى وصف الصورة بـ"سيلفي الموت"، فيما أعاد آخرون نشرها متسائلين عن القيم الصحافية والإنسانية التي تروّج لها المراسلة.