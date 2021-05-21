تراند اليوم : كيف تكتشفين أن طفلك مصاب بالتوحد؟

الخليج 365-وكالات:

من الأمراض التي لم يتوصل الطب لعلاجها هو مرض التوحد، وقد قسم الأطباء أعراض الإصابة به لعدة أقسام ومن هذه الأعراض التي يتحدث عنها الدكتور إيهاب الإمام أخصائي طب الأطفال ما يعرف بالأعراض المتعلقة بالمهارات الاجتماعية والمهارات اللغوية، والتي يكتشفها من حوله وتشير إلى إصابة الصغير بالتوحد ومنها ما يلي:

• الطفل المتوحد يفقد التواصل البصري مع من حوله، بمعنى أنه قد يشيح ببصره حين يكلمه شخص في مواجهته ولا يتابع ببصره الأحداث مثلاً مثل حركة طائر أو كرة.

• يحب البقاء وحيداً أو اللعب لوحده.

• لا يستجيب حين نناديه باسمه الشخصي.

• لا يقدر مشاعر من حوله بمعنى أنه قد يضحك حين يرى من حوله يبكون والعكس، فهو لا يتفاعل مع مشاعرهم وانفعالاتهم.

• يشكل عالمه الخاص لنفسه لينفصل عن العالم الخارجي وهذا ما تلاحظه الأم دون غيرها.

بالنسبة للمهارات اللغوية تلاحظ الأم على طفلها أنه:

• يتكلم في سن متأخرة عن أقرانه.

• ينسى أو يفقد على وجه الدقة كلمات كان ينطقها في الماضي القريب.

• حين يريد التعبير عن شعور ما فهو يغير من نبرة صوته أو يستخدم إيقاعاً غريباً.

• يكرر عبارات ومصطلحات؛ ولكنه لا يعرف معناها أو المقصد منها.

• لا يستطيع المشاركة في أي محادثة قد بدأت.

• ولا يمكنه البدء بمحادثة مع أي شخص أو مجموعة.

• أحياناً يتكلم بصوت غنائي أو بصوت الروبوت كما يصفه الأطباء.