تراند اليوم : حبة أسبرين في اليوم تبعد عنك النوبات القلبية والسرطان

الخليج 365-وكالات:

السلطات الصحية في الولايات المتحدة سوف تعلن توصيات جديدة للوقاية من سرطان القولون وأمراض القلب: الأسبرين يستعيّد أهميته.

ثمة جدل يدور بين العلماء حول الفوائد الصحيّة لمادة الأسبرين أثناء اليوم لمنع النوبات القلبية ومرض سرطان القولون بعد أن أثبت باحثون أنّ تناول الأسبرين يُقلّل احتمالات الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، ويحمي من الإصابة بسرطان الجلد، في حين يُشكّك البعض في منعه مخاطر النوبات القلبية.

وسوف تنشر السلطات الصحيّة الأمريكيّة، وتحديداً فريق خدمات الوقاية في الولايات المتحدة، توصيات جديدة حول استعمال الأسبرين لمنع أمراض القلب وسرطاني القولون والمستقيم.

وأكّد فريق العمل هذا أنّ الأشخاص في الفئة العمرية بين 50 و 59 سنة المعرّضين لمخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكنهم تقليل مخاطر حدوث النوبات القلبية، إلى جانب أولئك المعرّضين لمخاطر الإصابة بأمراض القولون بتناول حبّة أسبرين يومياً.

وقال فريق العمل: "ولكنّ تناول جرعات مخفّفة من الأسبرين مفيد لكبار السنّ ما بين 50 عاماً إلى 60 عاماً. ويجب على الأشخاص فوق هذ الفئة العمرية استشارة طبيبهم لمعرفة ما إذا كانت وصفة الأسبرين مناسبة لهم أم لا، بحسب "توب سانتيه