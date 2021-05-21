تراند اليوم : ما سر وجود "الأزرار" الصغيرة في سراويل "الجينز"؟

الخليج 365-وكالات:

تكتسح سراويل الـ"جينز" العالم كله، ومهما اختلفت في أشكالها وألوانها، فهناك تفاصيل صغيرة مشتركة لا يخلو منها أي "جينز"؛ كجيوبه الصغيرة وأزراره الصغيرة الثلاثة.

فبعد أن تم الكشف عن سبب وجود الجيب الصغير في الـ"جينز" لحفظ ساعات الجيب، كشف موقع "Elitedaily" مؤخرا عن سبب وجود هذه الأزرار، حيث اتضح أن هذه الأزرار لها دور كبير في حماية الـ"جينز" من التلف أو التمزق.

ويرجع براءة اختراع تلك المسامير إلى شركة "ليفي"، حيث جاءت الفكرة إلى ليفي شتراوس في عام 1829 عندما لاحظ عدة شكاوي من عمال المناجم بشأن سرعة تمزق سراويلهم.