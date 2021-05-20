تراند اليوم : تعرف على 5 علامات تحذر من سمنة طفلك

وكالات - الخليج 365

يعتبر زيادة الوزن فى مرحلة الطفولة من المشاكل التى يجب الانتباه لها، وعدم تجاهلها خوفاً من مشاكل صحية خطيرة قد تترتب عليها فيما بعد، فى هذا التقرير نتعرف على الأعراض التى تظهر أن طفلك لديه مشكلة بسبب زيادة الوزن، بحسب ما ذكر موقع share care.

ومن المشاكل الصحية التى قد تصيب طفلك فيما بعد بسبب السمنة:ارتفاع نسبة الكولسترول، الربو، ضعف المناعة، التهاب المفاصل، السرطان وأمراض القلب والسكري .

ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الطبية الأمريكية فإن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى بعد الجراحة، علاوة على تأثير السمنة على الصحة النفسية للطفل بسبب مضايقات زملائه له بسبب وزنه الزائد.

علامات تحذر من سمنة طفلك

يعتقد بعض الآباء والأمهات أن سمنة الطفل هى مجرد مرحلة مؤقتة ولكن هذا خطأ ويجب التوجه لطبيب طفلك إذا ظهرت علامات التحذير التالية

-الشخير في الليل، أو مشكلة في النوم.

- صعوبة غلق أزرار البنطلون.

-ضيق في التنفس.

-الإعياء والتعب.

- صعوبة في ممارسة الرياضة أو صعود الدرج.

ويساعدك طبيب الأطفال على فهم مدى خطورة وزن طفلك، حيث إن الطفل يعاني من زيادة الوزن عندما يكون مؤشر كتلة الجسم لديه أعلى من 85%، والسمنة إذا كان مؤشر كتلة الجسم عند أو أعلى من 95%".

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