تراند اليوم : أنغام تكشف حقيقة زواجها ( فيديو )

القاهرة - الخليج 365

كشفت المغنية المصرية أنغام، حقيقة زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.

وقال أنغام رداً على سؤال مراسل أحد البرامج، بشأن زواجها، "الله يبارك فيك"، ثم غادرت المكان دون إكمال الحديث.

وظهرت أنغام في صور جديدة لها بحفل الكويت، وهي ترتدي خاتم الزواج.

كان أحمد إبراهيم قد قدم التهنئة لأنغام بمناسبة طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لغلاف الألبوم وكتب تعقيبا عليها: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك".

وردت عليه أنغام: "مبروك علينا يا حبيبي".