تراند اليوم : قفزة كبيرة لأسعار النفط بسبب "الشكوك"

قفزت أسعار النفط حوالي 3 بالمئة أثناء التعاملات، الأربعاء، بعد أن فاقم هبوط حاد في مخزونات الخام في أميركا المخاوف بشأن الإمدادات، وسط الشكوك التي تحيط بالصادرات الليبية وتعطل للإنتاج في كندا ومطالب أميركية بأن يتوقف المستوردون عن شراء النفط الإيراني بدءا من نوفمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ سبتمبر، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل من المتوقع.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.39 دولار، أو 3.3 بالمئة، إلى 72.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.8 دولار، أو 2.39 بالمئة، إلى 78.12 دولار للبرميل.