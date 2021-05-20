تراند اليوم : الذهب يواصل اتجاهه النزولي مع استمرار قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب الأربعاء إلى مستوى منخفض جديد في ستة شهور مع صعود الدولار ليجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما سجل البلاتين أدنى مستوياته منذ فبراير 2016.

وهبطت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة هذا الشهر، وهي أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر، بفعل ارتفاع الدولار وانخفاض كبير في حيازات الذهب لدى صناديق المؤشرات وتراجع حاد في المضاربات.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى1251.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي وهو أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1256.10 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 853.50 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من عام عند 848.50 دولار للأوقية.

والدولار قرب أعلى مستوى في 2018 مقابل سلة من العملات الرئيسية، لأسباب من بينها توقعات بأن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا بعد أن رفعها في يونيو للمرة الثانية هذا العام.

ويؤدي ارتفاع الفائدة إلى صعود الدولار، وهو ما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.05 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم0.97 بالمئة إلى 947.47 دولار للأوقية.