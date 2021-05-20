تراند اليوم : شرطي ألماني يطلق النار على نمساوي في كاتدرائية

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شرطيا ألمانيا أطلق النار على رجل في كاتدرائية برلين، الأحد، وذلك بعد إثارته لمشاكل داخل المكان.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس": "قرابة الساعة 14 بتوقيت غرينيتش، تدخلت الشرطة بسبب شخص كان يثير مشاكل داخل الكاتدرائية، وعلى إثر ذلك استخدم ضابط في الشرطة سلاحه"، من دون إيراد أي تفاصيل إضافية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال شرطة مسلحين يطوقون المنطقة حول الكاتدرائية وسيارتي إسعاف عند مدخل الكاتدرائية.

ودعت الشرطة في منشور لها على "تويتر" المواطنين إلى عدم ترويج الشائعات، حيث قالت: "في كاتدرائية برلين بوسط المدينة أطلق زملاؤنا النار على شخص في حالة هياج بعد الساعة 16 بالتوقيت المحلي بقليل. أصيب الرجل في ساقه. رجاء تجنبوا ترويج الشائعات".

وأكدت الشرطة الألمانية عدم وجود "دافع إرهابي" للحادث في الكاتدرائية التي تعد مقصدا للسياح في العاصمة الألمانية.

ولفتت إلى أن الرجل الذي أثار مشاكل داخل الكاتدرائية قبل أن يصاب برصاص الشرطة كان يحمل سكينا وهو في الثالثة والخمسين من عمره وهو نمساوي الجنسية.