تراند اليوم : جانيت جاكسون تبلغ الشرطة عن والد طفلها الملياردير القطرى وسام المانع

أبلغت النجمة العالمية جانيت جاكسون الشرطة مؤخرا من أجل سلامة ابنها "عيسى المانع" البالغ من العمر عام واحد، و هو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية مثل "دايلى ميل" و"جاست جيرد".

وتعود القصة لوجود عيسى مع والده الملياردير القطرى وسام المانع وزوج جانيت السابق بأحد الفنادق الفخمة فى كاليفورنيا من أجل رؤيته، ونشر موقع Entertainment Tonight أن جاكسون أصيبت بحالة من القلق والتوتر الشديد خوفا على طفلها فاتصلت بالشرطة فى مقاطعة ماليبو وأعربت عن قلقها الشديد مؤكده أن عيسى متواجد مع والده وزوجها السابق وسام المانع فى فندق نوبو.

وأبلغت المربية الخاصة بالزوجين والتى كانت تتواجد فى الفندق أيضا جانيت جاكسون بأن المانع كانت يتصرف بشكل عدوانى، وقالت إنها غير متأكدة من سلامة الطفل.

وفى تصريح إلى ET قال شقيق جانيت راندى جاكسون إن المربية "احتجزت نفسها فى الحمام حتى تتمكن من الاتصال بجانيت".