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تراند اليوم : زيادة جديدة في مرتبات الموظفين.. تعرف على التفاصيل

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أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.

 

وبحسب مشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا، كما يُمنح الموظفون غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا.


وأوضحت الحكومة في المشروع أن قيمة العلاوة الاستثنائية هي:

- 160 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 150 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

- 140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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