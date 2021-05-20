تراند اليوم : زيادة جديدة في مرتبات الموظفين.. تعرف على التفاصيل

أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.

وبحسب مشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا، كما يُمنح الموظفون غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا.



وأوضحت الحكومة في المشروع أن قيمة العلاوة الاستثنائية هي:

- 160 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 150 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

- 140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​