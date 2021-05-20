تراند اليوم : ظهور حوت عملاق على السواحل السعودية

الرياض / الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لكائن بحري ضخم ، تبين أنه الحوت الأحدب، على شاطئ مركز القمحة بمدينة عسير بالسعودية.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن ما تم العثور عليه هو حوت من النوع الأحدب الذي يعتبر من أكبر الكائنات البحرية، ويعيش بالمحيطات، وأضافت أنه من فصيلة الحيتان البالينية ويتواجد أحيانا بالبحر الأحمر.

وحول أسباب النفوق أفاد مدير فرع الثروة السمكية بالقحمة علي حمضي بأن "الحيتان تدخل البحر الأحمر والخليج العربي بالسباحة بجوار السفن الكبيرة وناقلات النفط القادمة من المحيط، ومن ثم تضل طريقها فلا تستطيع الخروج إلى المحيط، وهو ما يسبب لها الاختناق بسبب الجفاف مع الأجواء الحارة، أو تُصاب جراء الاصطدام بأحد محركات ناقلات النفط الكبيرة".

وكشف حمضي أن هناك نية للاستفادة من هيكل الحوت الخارجي بتحنيطه ووضعه في أحد المتاحف الموجودة بالمنطقة.