تراند اليوم : الحلقة 108 ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 108 قيامة ارطغرل الحلقة 108 مترجمة موقع النور ارطغرل 108

متابعات/الخليج 365/ تتواصل الدراما التاريخية قيامة ارطغرل الحلقة 108 الجزء الرابع بسرد تفاصيل حياة الغازي أرطغرل والد مؤسس الخلافة العثمانية، وحروبه مع المغول والصليبين ، وصرعاته مع الخونة والجواسيس وتعاونهم مع الرغبين في ضرب مصالح الاسلام في القرن الثالث عشر. في الحلقه 108 قيامة ارطغرل تعود حليمة الى القبيلة، وسيعلم ارطغرل ان السلطان علاء الدين في خطر وسيحاول الذهاب اليه،ويتم القبض على ارطغرل من قبل عزيز بامر من السلطان علاء الدين او السلطانه ماهبري واتهامه بقتل جنود سلاجقه وسيتم اتهامه بالخيانه وسيحاول تبرئة نفسه.الحلقات القادمة للاسف ستبين موت السلطان علاء الدين هنالك احتمال ان ولي العهد السلطان غياث الدين هوا من سينقذ ارطغرل وبهذا سيقف ارطغرل معه وستكون نهاية الخونة سعد الدين مع السلطانه ماهبري.

كوبك ومهبيري يحضران لسلطنة غياث الدين عبر قتل السلطان علاء الدين،السلطان علاء الدين يموت مسموماً في اليوم الثالث من عيد الفطر وفق ما جاء في كتاب اخبار سلاجقة الروم للصلابي،وكما راينا السلطان في الحلقة السابقة ذاهب لحملة سيسمم السلطان خلالها وسيأمر باعادته الى قصره وهناك سيموت كما ذكر في المصدر الذي ذكرناه سابقاً.السلطان ولى ابنه من امراته الايوبية مليكة العادلية قليج ارسلان،وعليه عند قتل السلطان سيقوم كوبك حليف مهبيري بقتل المليكة العادلية وابنها ولي العهد قلج ارسلان بوتر القوس داخل قلعة قد حبست فيها من قبل وقد ذكر ذلك في المصدر المذكور.

ونشير إلى أن العادلية كانت امراة مستقيمة وقد طلبت من جلاديها بان يتركوها تصلي قبل اعدامها كما ذكر في المصدر.ويكون غياث الدين اخر السلاطين السلاجقة قوة الا انه لم يكن كابيه علاء الدين وبرغم قتله لكوبك الا ان بداية النهاية لدولة سلاجقة الروم تبدأ من مرحلة حكمه.

وبدأت قصة قيامة ارطغرل عند مرور أرطغرل ومحاربيه بجيشين يقتتلان وسط الجبال، أحدهما جيش تابع للسلطان علاء الدين السلجوقي والآخر تابع للأعداء (المغول أو الصليبيين)، وأن أرطغرل تدخل بجنوده لترجيح كفة المسلمين ضد خصومهم بعد أن كانت لصالح الأعداء، والبعض قال بأن علاء الدين نفسه كان على رأس هذا الجيش الذي أنقذه أرطغرل،وبعد تمام النصر علِمَ أرطغرل بأن الله قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدّين سلطان قونية فكافأه علاء الدين على مساعدته له بإقطاعه عدَّة اقاليم ومدن وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه وعلى رِجاله وكان عقب كل انتصار يُقطعهُ أراضٍ جديدة ويمنحه أموالا جزيلة ثم لقب قبيلته بمقدمة السلطان لوجودها دائما في مقَدمة الجيوش وتمام النصر على يديه.وكانت فتوحات أرطغرل وإقطاعات سلطان السلاجقة له غرب الأناضول بمثابة النواة التي ورّثها لولده دون أن يدري أن ولده وأحفاده سيؤسِّسون هذه الدولة العظيمة التي وصلت في أقصى امتداد لها على مساحة حوالي 20 مليون كيلو متر مربع، وأن يستمر سلطان هذه الدولة ستة قرون من الزمان.