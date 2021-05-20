تراند اليوم : ارطغرل 108 ::: موقع النور ارطغرل 108 :: قيامة أرطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 مترجم:: قيامة ارطغرل الحلقة 108: موقع النور ارطغرل الحلقة 108

ارطغرل 108 قيامة أرطغرل الموسم - الجزء الرابع الحلقة 108 مترجمة قيامة ارطغرل الحلقة 108 الحلقة 108 من مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الموسم - الجزء الرابع مترجمه للعربية بجوده HD <3 فقط و حصريا عبر موقع النور الناقل الحصري لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع والأخير، وتعد أرطغرل الحلقة 108 الأكثر بحثاً بين الحلقات الأخرى، ففيها يعتقل أرطغرل بأمر من السلطان علاء الدين لإعدامه. ويواصل مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل ، ويحكي قيامة ارطغرل صراع أرطغرل مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

وتتواصل أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 في أنطاليا حول قبيلة كايي التركمانيه في زمن الصراعات مع الصلبيين و الخونة داخل القبيلة، بالوقت الذي كان فيه العالم الاسلامي يعاني الكثير من المشاكل حتى ظهور الفارس متحدياً كل الظروف، ارطغرل بن سليمان شاه والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الاول ،عندما سمع أرطغرل صوت امرأة تطلب النجده فسارع لمساعدتها وانقذها حيث،كانت تتعرض للضرب والاهانه هي وعائلتها على يد الصليبيين لم يكن يعلم بأنها السلطانه حليمة .

وبعد ذلك تزوج أرطغرل بحليمة بعد أن أحبها، وبدأت قصته مع الخونة فكان عمه يطمح بترأس قبيلة كاي ويسعى للوصول الى السلطه حتى وان كان عن طريق قتل اخوه وابناءه واستطاع عمه السيطرة على عقل غوندوغدو شقيق ارطغرل وخلق خلاف بين الاشقاء وزعزعة امن القبيلة في ذالك الوقت زادت مع مجئ فصل الشتاء لعدم جاهزية ارضهم للعيش في هذا الفصل،فاقترح غوندوغو على مجسلة القبيلة بأن يحبثوا عن ارض جديده قادره على تحمل فصل الشتاء ،فقرر ارطغرل البدأ في رحلة البحث عن قطعة ارض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من ٤٠٠ شخص هرباً من احوال الطقس القاسيه وبعد اتفاقيه مع العزيز امير حلب استطاع اقعناعه بأن يعطيهم قطعة ارض بين انطاليا و حلب للأستقرار فيها وتصبح موطن قبيلة كايي .

وبعد الانتقال الى ارض الوطن واجهت قبيلة كايي الكثير من الكوارث حيث توفى سليمان شاه رئيس القبيله قبل وصولهم وبعد استقرارهم في انطاليا تعرضوا للهجوم من المغول وهم من اخطر /الجيوش في ذالك الوقت وقد تسببوا بدمار الخيمة وقتل الكثير من الابرياء وخطفوا ارطغرل وعرضوه لاشد انواع التعذيب وتسبب هذا الهجوم بتهجيرهم وانتقالهم الى خيمة خال ارطغرل قررو القبيلتان توحيد قوتهم وان يصبحوا قبيلة واحده حتى يستطيعوا مواجهة جيش المغول .

ارطغرل لم يفقد الامل في وقت انحسار الامال واليأس جابه كل تلك المصاعب و استطاع الهروب من جيش المغول وانتصر على اعداءه ليصبح بذالك الرجل الذي انقذ قبيلة كايي وجميع القبائل التركمانيه من ظلم واستبداد المغول والصليبين وبعد انتصارات ارطغرل وانجازاته قرر الاستمرار في الحرب ضد الكفار والسير في طريق الفتوحات نحو تأسيس الدولة العثمانيه ونشر الدين الاسلامي في العالم.

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مسلسل ارطغرل 108 يغلب عليه الطابع الديني التاريخي، ويوضح قوة المسلمين في وقت تعاني فيها الأمة الإسلامية من العديد من المشاكل، ومسلسل ارطغرل عبارة عن مسلسل مسلسل ارطغرل 108 مكون من أربع أجزاء حتى الآن، تم عرض ثلاثة أجزاء منهن والىن يتم عرض الجزء الرابع ومن المتوقع أن يستمر عرض هذا الجزء حتى عام 2019، ويذاع حلقة أسبوعياً وتمتد الحلقة لساعتين تقريباً. وكان قد توقف تصوير مسلسل مسلسل ارطغرل 108 ارطغرل من قبل بسبب نشوب حريق في أماكن التصوير، إلا أنه عاد واستكمل تصوير باقي الحلقات، ويذاع المسلسل كعرض أول على قناة تي ار تي التركية الفضائية وهي تبث على القمر ترك سات ونايل سات وعرب سات، وتعرض المسلسل مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، وبعد يوم كامل وفي نفس مسلسل ارطغرل 108 التوقيت قناة دعوة تنقل المسلسل على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع كعرض ثاني لنفس الحلقة. اول حلقات المسلسل التاريخي والمنتظر بكل قوة وهو من اقوي المسلسلات موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 للعربية على قناة TRT الأولى، ويعد المسلسل التركي التاريخي من أشهر مسلسلات الدراما التركية، حيث يحكي المسلسل قصة حياة وبطولات الغازي ارطغرل الذي وحد القبائل التركية، وتخلص من الخونة ارطغرل 108 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 في القرن الثالث عشر الميلادي، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 108 وهو من مهد تأسيس الدولة العثمانية، لأبنه عثمان الأول، المسلسل من تأليف وإنتاج المؤلف التركي، محمد بوزداغ، المسلسل يروي الكثير من وقائع قبيلة قابي، وهي قبيلة ارطغرل 108 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 ارطغرل، وتنقلاتها خلال تلك الفترة، المسلسل ارطغرل 108 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 108 من إخراج المخرج التركي المشهور متين غوناي، وقد قام بدور الغازي ارطغرل في المسلسل، الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.