تراند اليوم : وفاة الاعلامية نجوى قاسم بأزمة قلبية

دبي - الخليج 365

توفيت الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم، إثر تعرضها لنوبة قلبية، في شقتها في دبي.

وأعلن مدير أخبار MBC في السعودية، الإعلامي مالك الروقي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «وفاة الزميلة نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية... كل التعازي للزملاء ولعائلتها».

‏ونجوى قاسم، مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية والعربية الحدث.

وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً في تليفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.

والراحلة قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت.

اختيرت من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، سنة 2011، وفي 2012 حصلت على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.