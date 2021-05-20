تراند اليوم : موعد نتائج كفايات المعلمين 1441

موعد نتائج كفايات المعلمين 1441 ، تعد اختبارات كفايات المعلمين 1441 في المملكة العربية السعودية من الاختبارات الهامة التي تؤهل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية لنيل الوظائف، وقياس القدرة الحقيقية لهم على العطاء في مجالات التدريس، ولذلك فإن المركز الوطني للقياس يشرف على هذه الاختبارات بشكل رسمي، ويجيب على سؤال متى موعد اعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين 1441 وإليكم تفصيل المضوع في سطورنا التالية.

اختبار كفايات المعلمين 1441

مثلت اختبارات كفايات المعلمين في المملكة العربية السعودية طفرة مميزة من أجل بناء المعلمين والمعلمات، وقيامهم بواجبهم على أكمل وجه، من خلال هذا الاختبار المتعلق بالهيئة التدريسية من المعلمين والمعلمات والذي يقيس قدرتهم على تحقيق المهارات والمعايير التي لا بد أن تتوافر في المدرسين، ويشرف على هذا الاختبار المركز الوطني للقياس باطلاع وزارة التربية والتعليم في المملكة، حيث ينقسم الاختبار لقسمين:

اختبارات عامة: تختص بالمجالات التربوية الأساسية والأسئلة المتعلقة بها والتي يجب أن توجد مشتركة في جميع المعلمين والمعلمات، كجانب أساسي في أداء مهنتم التدريسية.

اختبارات التخصص: وهو من الاختبارات التي تنصب على طبيعة التخصص الذي يدرسه هذا المعلم كالرياضيات أو اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو الفيزياء أو الكيمياء، وإتقانه للمواد التدريسية وأدائها بشكل جيد من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة.

نتائج اختبار كفايات المعلمين 1441

أعلن المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية أن نتائج اختبار كفايات المعلمين 1441، سيتم نشرها على الموقع الرسمي لقياس والإعلان عنها يوم لخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2 يناير 2020م، وهو اليوم الذي يرقبه الكثير من المعلمين والمعلمات باستمرار من أجل نيل بغيتهم عن الأمر، ورغبتهم في التفوق وتجاوز هذا الاختبار الهام.

طريقة الوصول لنتائج كفايات المعلمين 1441

يرغب الكثير من المعلمين والمعلمات في معرفة نتائجهم لاختبار كفايات المعلمين، وإليكم أيسر الطرق لمعرفة ذلك، من خلال شبكة المعلومات الإنترنت، وبشرح ميسر:

سجل دخولك منشئا ملفك الشخصي في موقع قياس، عبر ادخال رقم السجل المدني وايضا الرقم السري وذلك في موقع المركز الوطني للقياس

النصر على الاختبارات المسجلة، ثم اختيار النتائج وتحديد اختيار المعلمين والمعلمات، وكذلك الضغط على بحث، لتصل إلى النتيجة.

وترغب المملكة العربية السعودية ومنها وزارة التربية والتعليم فيها في الوصول إلى مكانة تربوية عالية، وقيمة رفيعة للمعلمين والمعلمات القائمين على أداء الوظائف التدريسية في البلاد.