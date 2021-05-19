تراند اليوم : وقت الامساك في اسطنبول 2018 مواقيت الصلاة

بعد أن وصل شهر رمضان المبارك بات من الضروري أن نهتم به ونوافيكم بالتفاصيل المختلفة التي تخصه عبر موقع “الخليج 365” وإذ نطرح لكم في هذا المقام وقت الامساك في اسطنبول الذي طال انتظاره، ولعل الكثير من الأفراد لا يعف معنى الإمساك في رمضان، وإننا نوضح لكم أن الإمساك هو حجب النفس عن الاكل والشرب والمبيحات من آذان الفجر إلى آذان المغرب، وهو ما يعرف بالصيام، وأمام هذا ننقل لكم التحيات والتبريكات من موقع “مجلتي” والطواقم العاملة أطيب الأمنيان والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقت الامساك في اسطنبول مواقيت الصلاة

ها نحن نستقدم لكم وقت الامساك في اسطنبول عبر موقع “المشرق” بعد ان علمنا مقدار الفضول لديكم للتعرف على هذه الامساكية.

الآن نكون قد انتهينا من وضع وقت الامساك في اسطنبول بين أيديكم ونأمل أن تحتفظوا بها لتتعرفوا على مواقيت الصلاة.