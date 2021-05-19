تراند اليوم : اطباق رمضان 2018 ::: اكلات رمضانيه سهله وسريعه ولذيذه في 30 دقيقة

اطباق رمضان 2018 اكلات رمضانيه سهله وسريعه ولذيذه في 30 دقيقة، يصوم المسلم في شهر رمضان المبارك لساعات طويلة يتحمل فيها شدة الجوع والعطش ابتغاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، فقد فرض الله على المسلمين الصيام كي يشعروا بإخوانهم من الفقراء والمساكين الذين يعانون الجوع على مدار العام، تبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت على أكلات رمضانيه سهله وسريعة ولذيذة كي تقوم بتحضيرها لأفرادها عائلتها، في هذا مجلتي سنقدم لكم اكلة سهلة وسريعة وهي لفائف الدجاج بالسماق والتي تعتبر من الاكلات الشهية والتي يحبها جميع أفراد الاسرة لمذاقها الطيب، كما أنها من الأكلات التي لها قيمة غذائية عالية وهي أكلة صحية، والأن سنضع بين أيديكم مقادير وطريقة عمل لفائف الدجاج بالسماق، نقدمها من خلال اكلات رمضانيه سهله وسريعه ولذيذه في 30 دقيقة.

اكلات رمضانية سريعة وخفيفة

نقدم لكم اليوم طبق جميل جدا من الأطباق اللذيذة التي تجعل من السفرة خلال الإفطار في شهر رمضان، تسيل له الهاب، فالطريقة والعمل سهلة جدا، ولا تكلف الكثير من المال، ولا الوقت من اجل إعدادها فمن اجل التعرف علي احد الأكلات الجميلة، والسريعة فيي الإعداد في شهر رمضان من خلال الطبق اللذيذ التالي الذي نقدمه وهو طبق لفائف الدجاج بالسماق.

مقادير عمل لفائف الدجاج بالسماق

800 غرام فيليه صدر الدجاج

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

2 حبة بصل، متوسطة الحجم

3 رغيف من الخبز العربي

1 مغلف من ماجي خلطة الدجاج بالليمون و الفلفل

25 غرام سماق

طريقة عمل لفائف الدجاج بالسماق

نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية ونضع الرف في الوسط . نمزج الدجاج في وعاء كبير الحجم مع خلطة الدجاج بنكهة الليمون والفلفل، وزيت الزيتون، والسماق، والبصل ونمزجه حتى يُغلف الدجاج بالخلطة . نضع المحتويات في كيس الفرن المرفق، ونربط الكيس جيداً ثم نضعه في صينية فرن بشكل مسطح . نضع الصينية في فرن مسخن مسبقاً ونتركه لمدة 50 دقيقة . نضع الخبز في صحن كبير الحجم ونضيف الدجاج المحمّص، والبصل، والعصير فوق الخبز. نزين الصحن برش قليل من السماق قبل التقديم.

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