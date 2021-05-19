تراند اليوم : موعد اذان المغرب .. موعد اذان المغرب في جميع الدول العربية توقيت أذان المغرب رمضان 2018

يأتي شهر رمضان المبارك على المسلمين والمسلمات لينذر ببدء رحمة الله تعالى لعباده المسلمين القانتين الباحثين عن مواسم الخير من أجل ان يستغلوها خير استغلال، وعلى هذا الأمر نتوجه لإخواننا في جمهورية مصر العربية باسمى آيات الحب والإخاء معلنين عن تقديم موعد أذان المغرب 1 رمضان في مصر 2018 لحضراتهم بعد أن علمنا أن هناك العديد من المصريين بحاجة ماسة للتعرف على موعد الآذان أو بصيغة أخرى من هم باحثين عن امساكية شهر رمضان الفضيل في البلاد المصرية، ونؤكد أن الموعد الخاص بالأذان مشمول بإمساكية الشهر الفضيل ندعها لكم فيما يلي.

موعد اذان المغرب 1 رمضان في مصر 1439

في وقت سابق كانت قد أعلنت دار الإفتاء العليا في جمهورية مصر العربية أن يوم الأربعاء الموافق 16 مايو هو متمم لشهر شعبان، فيما سيكون يوم الخميس الموافق 17 مايو هو غُرة شهر رمضان الفضيل، ليستمر بعدها ثلاثين يوماً أو يزيد هي بالأساس شهر رمضان الفضيل أعاده الله تعالى علينا وعليكم بأفضل حال.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:41 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:15 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:41 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:31 م 08:01 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:40 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:40 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:39 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:38 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:38 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:35 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:35 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:15 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:54 ص 03:15 م 06:44 م 08:14 م

بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية متعلقات موعد أذان المغرب 1 رمضان في مصر 2018 والتي كانت مهمة للغاية ومحتوية على الكثير من التفاصيل.