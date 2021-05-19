تراند اليوم : سما المصري لمحمد صلاح: مش هطلب اتجوزك تاني

القاهرة - وكالات - الخليج 365

قالت الفنانة المصرية سما المصري إن نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي محمد صلاح، عاد للتسجيل بعد للأهداف بعد فترة انقطاع عندما أن ابتعدت عنه.

ونشرت المصري صورة النجم في حسابها عبر "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "صلاح بدا يهدف تاني بعد ما بطلت أطلب الجواز منه... أنا ست نحس أصلي... حقك عليا يامو....مش هطلب اتجوزك تاني".

واعتادت الفنانة المصري ممازحة النجم بطلب الزواج منه، وكيف أنها ستسهم في أن يكون أفضل لاعب في العالم.

وكان صلاح حصل على الحذاء الذهبي بعدما احتل قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 32 هدفاً. كما ورد على "النهار".