تراند اليوم : اوقات الافطار في رمضان 2018 .. وقت الافطار في رمضان 2018

ننشر لزوارنا الاعزاء اوقات الافطار في رمضان مع اشراقة ايام رمضان المبارك، ويبحث ألاف المسلمين حول العالم عن وقت الافطار في شهر رمضان لقضاء احتياجاتهم وتنظيم أوقاتهم وعباداتهم.

تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2018 - 1439 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2018 - 1439 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2018 - 1439 النهائية ان شاء الله