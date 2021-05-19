منوعات

تراند اليوم : اوقات الافطار في رمضان 2018 .. وقت الافطار في رمضان 2018

0 نشر
0 تبليغ

ننشر لزوارنا الاعزاء اوقات الافطار في رمضان مع اشراقة ايام رمضان المبارك، ويبحث ألاف المسلمين حول العالم عن وقت الافطار في شهر رمضان لقضاء احتياجاتهم وتنظيم أوقاتهم وعباداتهم.

تم تحديد موعد أول ايام رمضان 2018 - 1439 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2018 - 1439 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2018 - 1439 النهائية ان شاء الله

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:45 ص 05:39 ص 12:44 م 04:34 م 07:50 م 09:30 م
الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:44 ص 05:38 ص 12:44 م 04:34 م 07:51 م 09:31 م
السبت 3 رمضان 19 مايو 03:43 ص 05:37 ص 12:44 م 04:34 م 07:52 م 09:32 م
الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:42 ص 05:37 ص 12:44 م 04:34 م 07:52 م 09:34 م
الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:41 ص 05:36 ص 12:44 م 04:35 م 07:53 م 09:35 م
الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:40 ص 05:35 ص 12:44 م 04:35 م 07:54 م 09:36 م
الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:38 ص 05:35 ص 12:45 م 04:35 م 07:55 م 09:37 م
الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:37 ص 05:34 ص 12:45 م 04:35 م 07:56 م 09:38 م
الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:36 ص 05:34 ص 12:45 م 04:35 م 07:56 م 09:39 م
السبت 10 رمضان 26 مايو 03:35 ص 05:33 ص 12:45 م 04:35 م 07:57 م 09:40 م
الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:34 ص 05:32 ص 12:45 م 04:36 م 07:58 م 09:41 م
الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:34 ص 05:32 ص 12:45 م 04:36 م 07:58 م 09:42 م
الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:33 ص 05:32 ص 12:45 م 04:36 م 07:59 م 09:43 م
الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:32 ص 05:31 ص 12:45 م 04:36 م 08:00 م 09:44 م
الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:31 ص 05:31 ص 12:45 م 04:37 م 08:01 م 09:45 م
الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:30 ص 05:30 ص 12:46 م 04:37 م 08:01 م 09:46 م
السبت 17 رمضان 02 يونية 03:30 ص 05:30 ص 12:46 م 04:37 م 08:02 م 09:47 م
الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:29 ص 05:30 ص 12:46 م 04:37 م 08:02 م 09:48 م
الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:28 ص 05:29 ص 12:46 م 04:37 م 08:03 م 09:49 م
الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:28 ص 05:29 ص 12:46 م 04:38 م 08:04 م 09:50 م
الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:27 ص 05:29 ص 12:46 م 04:38 م 08:04 م 09:51 م
الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:27 ص 05:29 ص 12:47 م 04:38 م 08:05 م 09:51 م
الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:26 ص 05:29 ص 12:47 م 04:38 م 08:05 م 09:52 م
السبت 24 رمضان 09 يونية 03:26 ص 05:28 ص 12:47 م 04:38 م 08:06 م 09:53 م
الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:26 ص 05:28 ص 12:47 م 04:39 م 08:06 م 09:54 م
الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:25 ص 05:28 ص 12:47 م 04:39 م 08:07 م 09:54 م
الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:25 ص 05:28 ص 12:48 م 04:39 م 08:07 م 09:55 م
الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:25 ص 05:28 ص 12:48 م 04:39 م 08:08 م 09:55 م
الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:25 ص 05:28 ص 12:48 م 04:40 م 08:08 م 09:56 م
الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:25 ص 05:28 ص 12:48 م 04:40 م 08:08 م 09:56 م
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا