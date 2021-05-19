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تراند اليوم : طريقة عمل اللقيمات الاماراتية ... مطبخ منال العالم بالتفاصيل والمكونات خطوة بخطوة

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وصفة اللقيمات بالصور

المقادير :-
لكل كوب طحين رقم واحد أو أفضل استخدم نص المقدار الكويتي الفاخر ونص الكوب الثاني طحين رقم 1 والنتيجة تظهر اروع وأحلى 
1 ملعقة صغيرة حليب بودرة 
1 معلقة صغيرة خميرة فورية 
1 معلقة صغيرة سكر 
ربع ملعقة صغيرة ملح
زعفران للنكهة وكركم للون 
حبة سوداء للنكهة 
وماء للعجن

هذا شكل المكونات الجافة كلها . وتقدرين تضاعفين الكمية لو حبيتي . علماً اني هذي الكمية تكفي حوالي شخصين
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/1_zps561038aa.jpg

سر قرمشة اللقيمات 
اللقيمات المثالية بالنسبة لنا كلنا الي تكون مقرمشة من برى ومن داخل طرية ولينة . وايد ناس يضيفون الكستر او النشا لكن للأسف النشا يخليها ناشفة من برى ومن داخل بعد . لكن من خلال خبرتي ضفت في المقادير مثل ما شفتو الحليب البودرة وهو الي بيخليها من داخل لينة وطرية والسر الي بيخليها من برع مقرمشة حتى بعد القلي وحتى بعد ماتبرد هو الزيت . لا تستغربين الزيت وكمية بسيطة جدا وهي ملعقة طعام مثل الصور ماهي موضحة على نفس المقادير الي ذكرتها سابقاً.
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/4_zps9cb2554e.jpg

إعداد عجينة اللقيمات 

مثل ما لاحظتوا ما ذكرت مقدار الماء كام بالظبط لاني هذا الشي صعب تحديدة لاني كل طحين يختلف عن الثاني في كمية الماء الي راح يحتاجها لكن فضلت اني اشرح خطوات عجنها بالتفصيل بحيث يكون درسنا اللقيماتي مفيد والاخوات يظهرون بمعلومات إضافية . بإسم الله نبدا نضيف الماي بالتدريج. عزيزاتي في اي نوع عجين لازم الماء يكون بالتدريج يعني لا تعتقدين اني اللقيمات عبارة عن عجينة لينة وطرية عسب جي بضيف كمية ماي كبيرة واخلط وخلاص لا اذا بديت الوصفة صح مرورا بالخطوات الصحيحة لتطبيقها اكيد النتيجة بتظهر حلوة .
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/5_zpsd69e068d.jpg

ضفت كمية من الماء لحد ما صارت العجينة طرية لكن ثقيلة وتميت اعجنها بطرف ايدي بحيث تبدأ تندمج 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/6_zpse65a2eb1.jpg

وبعدين اضفت كمية ثانية من الماء وعجنيتها لحد ما بدأت تصير رخوة أكثر مثل ما هو واضح في الصوره
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/7_zps1fe7bd84.jpg

وأضفت كمية اضافية من الماي مع العجن المستمر . لاحظي الفرق بين هذي الصورة والصورة الي قبل لون العجينة صار افتح بشكل ملحوظ وصارت رخوة أكثر . لكن لازالت ثقيلة شوية ومحتاجة ماء اضافي
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/8_zps188f1c7f.jpg

اهني وصلت للقوام المطلوب . علماً اني للمقدار هذا استخدمت اقل من 3/4 الكوب ماء . ومميزات العجينة المثالية للقيمات مثل ما هو واضح في الصورة :-
1- لونها أفتح لاني بديت بعجينة ثقيلة وأضفت الماء بالتدريب 
2-قوامها لزج لكن في نفس الوقت ينساب من الايد ببطء
3-العجينة لما ننزلها من ايدينا ما تندمج مع الخيط بسرعة لا تضل على السطح فترة.
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/10_zps2d84b682.jpg

نسيت أقولكم اني ضفت رشة بسيطة من الكركم لاني احب يكون لونها من الداخل اصفر
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/9_zps3bec4254.jpg

عجينة اللقيمات محتاجة تتخمر لحد ما يتضاعف حجمها . واذا كنتي مستعجلة عليها غلفيها بالنايلون بشكل جيد وحطيها في الميكرويف او الفرن وحطي وياها كوب ماي ساخن حرارة بخار الماي المتصاعد بتخليها تخمر في وقت اسرع واقصر 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/12_zpse5079a60.jpg

هذا شكلها بعد التخمير حجمها تضاعف الضعف .
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/13_zps7491d07b.jpg

وهذا شكل العجينة عن قرب 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/14_zps085927e9.jpg

عزيزاتي هذا شكل العجينة بعد التخمير طرية لكن متماسكة بشكل جيد جيدا 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/15_zpsc63405b9.jpg

ومن خواص عجينة اللقيمات الناجحة لما نقلبها بعد التخمير انها متماسكة لدرجة انها تترك الملعقة ما تغلفها .
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/16_zps6ce79b0b.jpg

واهني مسكت العجينة بإيدي عسب توصلج فكرة القوام الصحيح لها بعد التخمير 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/17_zpsf68e8f5e.jpg

طريقة القلي 

اللقيمات لازم تنقلي في زيت شبة غزير وحرارته متوسطة إلى عالية . وممكن تشكلينها باستخدام الملعقة الصغيرة لو حبتي حجمها يكون صغير او باستخدام الايد وهي الطريقة التراثية وراح يكون حجمها اكبر .السموح التصوير مش واضح لاني كنت اشتغل وأصور . بس حبيت اوضح اني كورات العجين اول ما تحطينهم في الزيت ينتفخون مثل ما هو واضح في الصورة .
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/18_zpsdc7fe25e.jpg

وبعد ما نحطي الكورات كلهم بنلاحظ اني حبات اللقيمات تتلون نحاول ما نقلبهم لحد ما الجزء الملامس للزيت يحمر بشكل جيد نبدأ نقلبهم بالملعقة الخشب 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/20_zps8dbd2f13.jpg

لازم نوصل لهذا الدرجة الذهبية وبعدين نبدأ نقلبهم علشان نضمن اني الحبات تكون ناضية من داخل 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/21_zpse98f3d9a.jpg

وهذا شكل اللقيمات النهائي بعد القلي 

http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/22_zps23df9609.jpg

http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/23_zps5a06b9d2.jpg

وهذي صورة مقربة لشكل اللقيمات 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/24_zps294043ef.jpg

وما تحلى اللقيمات إلا ويا الدبس اللذيذ 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/26_zpsa8b20791.jpg

حياكم إقربو 
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/28_zpscb2e355f.jpg

وما ننسى رشة السمسم ^_^ ويكتمل الطبق
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/29_zps95d0fe48.jpg

وهذا شكل لقيماتي من الداخل لينه وطرية وفيها ثقوب كبيرة ومن برع مقرمشة حتى بعد ما تبرد
http://i982.photobucket.com/albums/ae308/cce4ever/Keeba%20ramadan/lgeemat%20ramada/32_zps2c1fd2a5.jpg
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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