تراند اليوم : طريقة عمل اللقيمات الاماراتية ... مطبخ منال العالم بالتفاصيل والمكونات خطوة بخطوة

وصفة اللقيمات بالصور

المقادير :-

لكل كوب طحين رقم واحد أو أفضل استخدم نص المقدار الكويتي الفاخر ونص الكوب الثاني طحين رقم 1 والنتيجة تظهر اروع وأحلى

1 ملعقة صغيرة حليب بودرة

1 معلقة صغيرة خميرة فورية

1 معلقة صغيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

زعفران للنكهة وكركم للون

حبة سوداء للنكهة

وماء للعجن

هذا شكل المكونات الجافة كلها . وتقدرين تضاعفين الكمية لو حبيتي . علماً اني هذي الكمية تكفي حوالي شخصين



سر قرمشة اللقيمات

اللقيمات المثالية بالنسبة لنا كلنا الي تكون مقرمشة من برى ومن داخل طرية ولينة . وايد ناس يضيفون الكستر او النشا لكن للأسف النشا يخليها ناشفة من برى ومن داخل بعد . لكن من خلال خبرتي ضفت في المقادير مثل ما شفتو الحليب البودرة وهو الي بيخليها من داخل لينة وطرية والسر الي بيخليها من برع مقرمشة حتى بعد القلي وحتى بعد ماتبرد هو الزيت . لا تستغربين الزيت وكمية بسيطة جدا وهي ملعقة طعام مثل الصور ماهي موضحة على نفس المقادير الي ذكرتها سابقاً.



إعداد عجينة اللقيمات

مثل ما لاحظتوا ما ذكرت مقدار الماء كام بالظبط لاني هذا الشي صعب تحديدة لاني كل طحين يختلف عن الثاني في كمية الماء الي راح يحتاجها لكن فضلت اني اشرح خطوات عجنها بالتفصيل بحيث يكون درسنا اللقيماتي مفيد والاخوات يظهرون بمعلومات إضافية . بإسم الله نبدا نضيف الماي بالتدريج. عزيزاتي في اي نوع عجين لازم الماء يكون بالتدريج يعني لا تعتقدين اني اللقيمات عبارة عن عجينة لينة وطرية عسب جي بضيف كمية ماي كبيرة واخلط وخلاص لا اذا بديت الوصفة صح مرورا بالخطوات الصحيحة لتطبيقها اكيد النتيجة بتظهر حلوة .



ضفت كمية من الماء لحد ما صارت العجينة طرية لكن ثقيلة وتميت اعجنها بطرف ايدي بحيث تبدأ تندمج



وبعدين اضفت كمية ثانية من الماء وعجنيتها لحد ما بدأت تصير رخوة أكثر مثل ما هو واضح في الصوره



وأضفت كمية اضافية من الماي مع العجن المستمر . لاحظي الفرق بين هذي الصورة والصورة الي قبل لون العجينة صار افتح بشكل ملحوظ وصارت رخوة أكثر . لكن لازالت ثقيلة شوية ومحتاجة ماء اضافي



اهني وصلت للقوام المطلوب . علماً اني للمقدار هذا استخدمت اقل من 3/4 الكوب ماء . ومميزات العجينة المثالية للقيمات مثل ما هو واضح في الصورة :-

1- لونها أفتح لاني بديت بعجينة ثقيلة وأضفت الماء بالتدريب

2-قوامها لزج لكن في نفس الوقت ينساب من الايد ببطء

3-العجينة لما ننزلها من ايدينا ما تندمج مع الخيط بسرعة لا تضل على السطح فترة.



نسيت أقولكم اني ضفت رشة بسيطة من الكركم لاني احب يكون لونها من الداخل اصفر



عجينة اللقيمات محتاجة تتخمر لحد ما يتضاعف حجمها . واذا كنتي مستعجلة عليها غلفيها بالنايلون بشكل جيد وحطيها في الميكرويف او الفرن وحطي وياها كوب ماي ساخن حرارة بخار الماي المتصاعد بتخليها تخمر في وقت اسرع واقصر



هذا شكلها بعد التخمير حجمها تضاعف الضعف .



وهذا شكل العجينة عن قرب



عزيزاتي هذا شكل العجينة بعد التخمير طرية لكن متماسكة بشكل جيد جيدا



ومن خواص عجينة اللقيمات الناجحة لما نقلبها بعد التخمير انها متماسكة لدرجة انها تترك الملعقة ما تغلفها .



واهني مسكت العجينة بإيدي عسب توصلج فكرة القوام الصحيح لها بعد التخمير



طريقة القلي

اللقيمات لازم تنقلي في زيت شبة غزير وحرارته متوسطة إلى عالية . وممكن تشكلينها باستخدام الملعقة الصغيرة لو حبتي حجمها يكون صغير او باستخدام الايد وهي الطريقة التراثية وراح يكون حجمها اكبر .السموح التصوير مش واضح لاني كنت اشتغل وأصور . بس حبيت اوضح اني كورات العجين اول ما تحطينهم في الزيت ينتفخون مثل ما هو واضح في الصورة .



وبعد ما نحطي الكورات كلهم بنلاحظ اني حبات اللقيمات تتلون نحاول ما نقلبهم لحد ما الجزء الملامس للزيت يحمر بشكل جيد نبدأ نقلبهم بالملعقة الخشب



لازم نوصل لهذا الدرجة الذهبية وبعدين نبدأ نقلبهم علشان نضمن اني الحبات تكون ناضية من داخل



وهذا شكل اللقيمات النهائي بعد القلي

وهذي صورة مقربة لشكل اللقيمات



وما تحلى اللقيمات إلا ويا الدبس اللذيذ



حياكم إقربو



وما ننسى رشة السمسم ^_^ ويكتمل الطبق



وهذا شكل لقيماتي من الداخل لينه وطرية وفيها ثقوب كبيرة ومن برع مقرمشة حتى بعد ما تبرد



