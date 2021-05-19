تراند اليوم : خطأ إخراجي بـ"باب الحارة": فرنسا تقصف حارة الضبع بطائرة لم تصنع بعد

بعد ظهور كوب قهوة "ستاربكس" بشكل غير مقصود، في الحلقة الرابعة من الجزء الأخير لمسلسل "صراع العروش"، اعتذر منتجو العمل والعديد من أفراد طاقم العمل فيه، احترامًا لعقل المشاهد الذي لم تعد تفوته أدق تفاصيل الأعمال الفنية. في حين تمر أخطاء منطقية وتاريخية في المسلسلات العربية، مثلما حدث في الحلقة الأولى من الجزء العاشر لمسلسل "باب الحارة".

وافتتحت الحلقة الأولى من الجزء الـ 10، الذي تدور أحداثه بفترة الاستعمار الفرنسي لسورية، بمشاهد من قصف الطيران الفرنسي لـ "حارة الضبع"، استعار فيها صناع المسلسل لقطة لطائرة حربية من طراز سي-130 هرقل.

غير أن الطائرة التي استعان بها المخرج لتصوير مشهد قصف الحارة، لم تكن طائرة فرنسية وإنما للأسطول الجوي الأميركي، وأيضًا، لم تكن قد أنتجت بعد، حيث إن التفكير بتصميمها بدأ عقب الحرب الكورية عام 1950، وظهر أول نموذجين منها عام 1954، أي بعد خروج الاحتلال الفرنسي من سورية بنحو 8 سنوات. وتشير التقارير أيضًا إلى حصول فرنسا على أول دفعة من هذه الطائرات بين عامي 1987 و1997، أي بعد أكثر من 40 عامًا على جلائها عن سورية.

وأثار جهل صناع العمل بهذه الحقائق الهامة سخرية السوريين، فكتبت ماريانا سويدان مشيرة إلى الخطأ التاريخي: "يبدو أن الطيران الأميركي الذي ضرب هيروشيما وناكازاكي، كان موجودًا عند الفرنسيين قبل ذلك، واستخدموه لضرب حارة الضبع".