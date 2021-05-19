تراند اليوم : مرضى الالتهاب الرئوى من المدخنين الأكثر عرضة لسرطان الرئة

أظهرت دراسة طبية جديدة أن مرضى الالتهاب الرئوي من المدخنين هم الأكثر عرضة لسرطان الرئة.

فقد توصل الباحثون إلى أن 9% من المدخنين يضطرون إلى دخول المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، وزيادة مخاطر تعرضهم للإصابة بسرطان الرئة في غضون عام، لذلك يوصون بالفحص المبكر لهذا المرض بين المدخنين الشرهين للعلاج من الالتهاب الرئوي .

وقال الدكتور دانيال "شيبفسولفيتش" الباحث المشرف على تطوير الأبحاث بجامعة واشنطن، إن سرطان الرئة يعد من أشد أنواع السرطان فتكا، إلا أنه يجب السيطرة عليه قبل انتشاره وتطوير أعراض جانبية خطيرة.

كان عدد من الدراسات السابقة قد نوهت إلى أن جرعة منخفضة من الإشعاع ومسح الأشعة المقطعية، والتي تجرى مرة واحدة في العام للمدخنين الشرهين، يمكن أن تخفض معدلات وفيات سرطان الرئة.